Apenas comenzaba la segunda mitad del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y la Real Sociedad, y volvió a aparecer Vinicius Junior para poner el cuatro por cero en el encuentro de la Jornada 24 de LaLiga, de nueva ocasión desde el manchón penal, todo esto en medio de la polémica por la marcación arbitral.

Corría el minuto 48 del partido y el astro brasileño volvió a aparecer desde la banda izquierda, casi en una calca de lo que sucedió en su primer tanto, puesto que Jon Aramburu también era su marcador y este mismo le cometió la falta para que Vini terminara de nueva cuenta en el piso.

De manera casi inmediata Francisco José Hernández tomó su silbato y marcó como legal esta falta, que a la postre se volvería por demás controvertida, ya que los jugadores txuri urdin alegaban que Aramburu no había tocado al mediocampista y por ende no debía ser marcada dicha pena máxima.

🚨 ¡Esta fue la acción de Aramburu sobre Vinicius por la que el árbitro pitó penalti!



El brasileño tomó la pelota y de nueva cuenta con una "paradinha" venció a Alex Remiro, pero en esta ocasión a su palo derecho, convirtiendo así su décimo gol en lo que va de la campaña en todas las competiciones que ha disputado.