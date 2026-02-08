Fuentes aseguran que Jonathan Pérez será nuevo jugador de Chivas

Con información del periodista deportivo Fernando Esquivel, Jonathan Pérez sería nuevo jugador de Chivas. El futbolista llegaría procedente del Nashville SC en calidad de préstamo por un año, con opción de compra, en una operación que ya se encuentra en su etapa final. De acuerdo con la información disponible, ambos clubes intercambian documentos para completar su registro y oficializar el movimiento en los próximos días.

🚨🐐 CONFIRMADO. Jonathan Pérez será nuevo jugador de Chivas.



->Llegará desde Nashville a préstamo por 1 año con opción de compra

->Los Clubes ya intercambian documentos para su registro

->Gran parte del éxito de la negociación ha sido que Jona quiere jugar con Chivas pic.twitter.com/QLSFLVwg6N — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) February 8, 2026

La negociación avanzó con rapidez en buena medida por la postura del propio jugador. Jonathan Pérez manifestó su deseo de vestir la camiseta rojiblanca, un factor que facilitó los acuerdos entre las directivas y permitió encaminar el préstamo en términos favorables para todas las partes. La voluntad del futbolista resultó determinante para destrabar detalles contractuales y acelerar el cierre.

Con esta incorporación, las Chivas Rayadas del Guadalajara suman una nueva alternativa a la ofensiva, la cual puede aportar dinamismo y desequilibrio en el último tercio del campo. El cuerpo técnico del Rebaño Sagradoconsidera que su perfil encaja en la idea de juego que ha mostrado el equipo en el inicio del torneo, caracterizada por intensidad, presión alta y transiciones rápidas.

El fichaje se da en un momento positivo para el club. Chivas mantiene paso perfecto en el arranque del Clausura 2026, con cinco victorias en sus primeros cinco compromisos. El equipo no solo lidera la tabla, sino que también ilusiona a su afición con la posibilidad de igualar una marca histórica: en 2010, el conjunto rojiblanco ganó las primeras ocho jornadas del campeonato.

La llegada de Jonathan Pérez apunta a fortalecer la competencia interna y ampliar las variantes ofensivas de cara a un calendario exigente. Mientras se completan los trámites administrativos, en Verde Valle ya se preparan para integrar al jugador lo antes posible y mantener la inercia positiva en este prometedor inicio de torneo.

