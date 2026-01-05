Fulham vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Fulham recibirá al Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League. El conjunto del Stamford Bridge marcha en quinto lugar de la clasificación general con 31 unidades, producto de ocho victorias, siete empates y cinco derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Fulham está en la onceava posición con 28 unidades tras ocho victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Chelsea?

Ciudad: Fulham

Fecha: miércoles 7 de enero

Horario: 15:30 horas (Estados Unidos), 12:30 horas (México), 19:30 horas (España)

Estadio: Craven Cottage

¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Peacock México Sin transmisión FOX One España Sin transmisión DAZN España y Movistar+

Últimos cinco partidos del Fulham

Rival Resultado Competición Liverpool 2-2 E Premier League Crystal Palace 1-1 E Premier League West Ham 0-1 V Premier League Nottingham 1-0 V Premier League Newcastle 2-1 D Copa de la Liga

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Manchester City 1-1 E Premier League Bournemouth 2-2 E Premier League Aston Villa 1-2 D Premier League Newcastle 2-2 E Premier League Cardiff 1-3 V Copa de la Liga

Últimas noticias del Fulham

A very well-deserved point. 👏 pic.twitter.com/ARtxE0FTI5 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

El Fulham viene de un resultado importante el empatar a dos goles frente a los Red y con ello no están tan alejados de las posiciones de competencias europeas.

Últimas noticias del Chelsea

En el último minuto del partido Enzo Fernández rescató el empate frente a los Citizens en calidad de visitantes. El campeón del mundo con Argentina fue el héroe del partido y con ello se pudieron mantener en el quinto lugar de la clasificación y estar dentro de los puestos de competencias europeas.



Tras la "bomba" que significó la salida de Maresca como entrenador, los Blues necesitan volver cuanto antes a la senda del triunfo. Tras la goleada ante el Barceona, por Champions League, a fin de noviembre, el equipo cayó mucho en su rendimiento y no ha vuelto a jugar de esa manera desde entonces.

Posibles alineaciones

Fulham

Portero: Bernd Leno.

Defensas: Kenny Kete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson.

Centrocampistas: Sasa Lukic, Sander Berge; Harry Wilson, Emile Smith, Kevin.

Delanteros: Raúl Jiménez.

Chelsea

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Josh Acheampong, Wesley Fofana, Josh Acheampong, Malo Gusto.

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Cole Palmer, Alejandro Garnacho.

Delanteros: Joâo Pedro.

Pronóstico SI

Los Blues con cuatro partidos sin ganar en la Liga necesitan con urgencia retomar la confianza para competir por el título por lo que buscarán sacar las tres unidades de la casa de sus vecinos.

Fulham 2-3 Chelsea