Fulham vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Fulham recibirá al Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League. El conjunto del Stamford Bridge marcha en quinto lugar de la clasificación general con 31 unidades, producto de ocho victorias, siete empates y cinco derrotas.
Por su cuenta, el cuadro del Fulham está en la onceava posición con 28 unidades tras ocho victorias, cuatro empates y ocho derrotas.
A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fulham vs Chelsea?
- Ciudad: Fulham
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Horario: 15:30 horas (Estados Unidos), 12:30 horas (México), 19:30 horas (España)
- Estadio: Craven Cottage
¿Cómo se podrá ver el Fulham vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Peacock
México
Sin transmisión
FOX One
España
Sin transmisión
DAZN España y Movistar+
Últimos cinco partidos del Fulham
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
2-2 E
Premier League
Crystal Palace
1-1 E
Premier League
West Ham
0-1 V
Premier League
Nottingham
1-0 V
Premier League
Newcastle
2-1 D
Copa de la Liga
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
1-1 E
Premier League
Bournemouth
2-2 E
Premier League
Aston Villa
1-2 D
Premier League
Newcastle
2-2 E
Premier League
Cardiff
1-3 V
Copa de la Liga
Últimas noticias del Fulham
El Fulham viene de un resultado importante el empatar a dos goles frente a los Red y con ello no están tan alejados de las posiciones de competencias europeas.
Últimas noticias del Chelsea
En el último minuto del partido Enzo Fernández rescató el empate frente a los Citizens en calidad de visitantes. El campeón del mundo con Argentina fue el héroe del partido y con ello se pudieron mantener en el quinto lugar de la clasificación y estar dentro de los puestos de competencias europeas.
Tras la "bomba" que significó la salida de Maresca como entrenador, los Blues necesitan volver cuanto antes a la senda del triunfo. Tras la goleada ante el Barceona, por Champions League, a fin de noviembre, el equipo cayó mucho en su rendimiento y no ha vuelto a jugar de esa manera desde entonces.
Posibles alineaciones
Fulham
Portero: Bernd Leno.
Defensas: Kenny Kete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson.
Centrocampistas: Sasa Lukic, Sander Berge; Harry Wilson, Emile Smith, Kevin.
Delanteros: Raúl Jiménez.
Chelsea
Portero: Robert Sánchez.
Defensas: Josh Acheampong, Wesley Fofana, Josh Acheampong, Malo Gusto.
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Cole Palmer, Alejandro Garnacho.
Delanteros: Joâo Pedro.
Pronóstico SI
Los Blues con cuatro partidos sin ganar en la Liga necesitan con urgencia retomar la confianza para competir por el título por lo que buscarán sacar las tres unidades de la casa de sus vecinos.
Fulham 2-3 Chelsea
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.