Futbolista estelar de Tigres tiene dos días entrenando por separado

Tigres UANL aprovechó la pausa en el calendario de la Liga MX para desarrollar una breve pretemporada, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo del plantel y avanzar en la recuperación de varios futbolistas que no han podido estar disponibles en este inicio del Clausura 2026. Guido Pizarro busca que el parón funcione como un punto de ajuste, tanto en lo físico como en lo futbolístico, en una etapa temprana del torneo.

La preocupación apareció cuando desde Monterrey se reportó que Ángel Correa llevaba dos días sin entrenar al parejo de sus compañeros. La información encendió las alarmas entre los aficionados, que de inmediato pensaron en una posible lesión que lo sumaría a una lista ya considerable de bajas, entre las que figuran nombres importantes como Jesús Angulo y Marco Farfán.

No obstante, diversas fuentes confirmaron también que el exjugador del Atlético de Madrid se encuentra en buen estado físico y que su ausencia responde únicamente a una medida preventiva. El cuerpo técnico optó por administrar cargas de trabajo para evitar riesgos innecesarios, considerando la intensidad que Pizarro pretende sostener a lo largo del torneo.

Ángel Correa no entrenó al parejo de sus compañeros ni ayer ni hoy.



🗣🎙📹 Roberto Flores

En el apartado de buenas noticias, Tigres ya recuperó a Ozziel Herrera. El extremo por izquierda vuelve a estar a disposición del estratega argentino luego de perderse las primeras tres jornadas del campeonato debido a una lesión que ha sido recurrente en su carrera. Su regreso amplía las opciones ofensivas del equipo y aporta desequilibrio por las bandas, un recurso que el cuerpo técnico considera clave.

Además, el club sumó a Francisco Reyes, quien llega procedente del Atlante, donde fue capitán y referente en la Liga de Expansión. El propio jugador ha descrito su llegada a Tigres como un sueño cumplido. Reyes puede desempeñarse como defensa central o lateral izquierdo, es zurdo y cuenta con buena salida desde el fondo, cualidades que encajan con la idea de juego que busca implementar Guido Pizarro.

A @TigresOficial le urgía un central con buen pie, con Paco Reyes van a tener gran pase y progresión en la salida.



El jugador sobresale en algunos registros incluso por encima del TOP.



Bien por voltear a la #Expansion, hay varias joyitas ahí.

