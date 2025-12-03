Futbolistas argentinos que merecieron ser mundialistas pero no fueron convocados

A lo largo de la historia de los Mundiales, muchos futbolistas de la selección argentina en gran nivel se han tenido que quedar fuera la lista final, ya sea por decisión técnica, lesiones u otros factores.

En la siguiente lista nombramos algunos jugadores que bien pudieron haber acudido a las justas mundialistas en su momento.

1. Diego Armando Maradona (1978)

Diego Armando Maradona no fue al Mundial de 1978 | Getty Images/GettyImages

Un joven Maradona ya la rompía en Argentinos Juniors con apenas 17 años, pero Menotti se inclinó por jugadores más experimentados. Para Diego fue un gran dolor no poder estar en el Mundial. Su debut en Copas del Mundo recién se daría en España 1982.



A la postre se convertiría en campeón del mundo en México 1986 y marcaría época siendo considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

2. Ricardo Bochini (1978 y 1982)

❤️ El más grande es nuestro, y lo va a ser siempre. Si hablas de #Independiente, estás hablando también de Ricardo Enrique Bochini. Amor eterno al MAESTRO. pic.twitter.com/sQjDN7r7xt — Independiente Mi Locura (@CaiMiLocura_) December 1, 2025

Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol argentino se perdió los dos mundiales de su plenitud: el de Argentina 1978 y el de España 1982.



En el primero, según él, fueron los militares quienes no lo quisieron en el equipo. En el segundo, lo opacó el protagonismo de Maradona. Nunca fue del gusto de Menotti.

3. Hugo Perotti (1982)

#HechosDeGloria Hugo "Mono" Perotti | Puntero izquierdo, surgido de las inferiores del club. Jugó 151 encuentros entre 1977 y 1984 y anotó 29 goles. Fue campeón de la Copa Libertadores 1978 y del Metro 1981. pic.twitter.com/r2NFP7Mpm2 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 25, 2018

"El Mono" atravesaba su mejor momento cerca del Mundial 1982. Un jugador desequilibrante que debía estar en la selección.



Sin embargo, Menotti no lo quiso llevar a España y se dice que fue por su identificación con el Toto Lorenzo, por aquel entonces, la antinomia del Flaco.

4. Edgardo Bauza (1982 y 1990)

¡Hoy está de festejo Edgardo Bauza, un estratega que supo alcanzar la #GloriaEterna! ⚽🇦🇷​



⭐ Campeón de la CONMEBOL @Libertadores con @LDU_Oficial en 2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ 🏆​



⭐ Campeón de la CONMEBOL @Libertadores con @SanLorenzo en 2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ 🏆​



¡Feliz cumpleaños, Patón! 🎉 pic.twitter.com/MeLi0BwLBC — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 26, 2022

Al Patón lo dejó afuera una vez Menotti (1982) y otra vez Bilardo (1990). Así relata lo sucedido con el Flaco:



"El día en que Menotti me dejó afuera del Mundial 82 después de estar cinco meses concentrado fue muy doloroso, todavía lo recuerdo. Era muy joven y la práctica la hice llorando. En esa época no podíamos jugar para nuestros equipos, pero le pedí a César que me dejara. Era contra Newell's. Me dio permiso y ganamos con dos goles míos. Fue una tarde inolvidable", apunto.

5. Ubaldo Matildo Fillol (1986)

[RECONOCIMIENTO] Hoy cumple 68 años Ubaldo Fillol, campeón del mundo en 1978. ¡Felicidades! pic.twitter.com/9Li3Kr5RPl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 21, 2018

El Pato venía de ser el arquero campeón del mundo en 1978 y también el titular en España 1982.



Sin embargo, Bilardo llevó a Pumpido, Islas y Zelada a México. "Bilardo perdió mi respeto porque nunca me explicó por qué no me llevó al Mundial de México 86", tiró en una entrevista el Pato.

6. Jorge Valdano (1990)

1986 Wᴏʀʟᴅ Cʜᴀᴍᴘɪᴏɴ​​​​​ 🇦🇷🏆



HB, 𝑱𝙤𝒓𝙜𝒆 𝑽𝙖𝒍𝙙𝒂𝙣𝒐! 🎂 pic.twitter.com/qTulnXeBYI — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) October 4, 2025

Dos años ya habían pasado de su retiro en 1989, cuando Bilardo lo tentó con volver a ser parte de un plantel mundialista:



"Dame seis meses de tu vida y yo te voy a dar un Mundial", le dijo el Doctor. Valdano aceptó el desafío, se puso a punto, pero el Narigón decidió no llevarlo. "Crucé el océano y me ahogué en la orilla", fue su frase.

7. Ramón Díaz (1990)

SE CUMPLEN 47 AÑOS DEL DEBUT DE RAMÓN EN RIVER



Ese joven delantero tenía apenas 18 años. River le ganó 1-0 a Colón en el estadio Tomás Adolfo Ducó con gol de Héctor Sosa. Los titulares del plantel se encontraban en España por una gira, pero el torneo local se siguió disputando.… pic.twitter.com/LPJS5q3Zx3 — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 13, 2025

Ramón venía en un altísimo nivel en el Mónaco antes del Mundial de Italia y era uno de los más pedidos por la gente.



Incluso Carlos Menem salió a pedir por su coterráneo. Sin embargo, Bilardo no lo llevó y muchos piensan que fue porque Maradona no lo quería.

8. Claudio Paul Caniggia (1998)

Figura en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, el Pájaro debió ver la Copa de Francia 1998 desde su casa.



El asunto de su pelo largo lo había alejado de la consideración de Daniel Passarella, pero después ya fue un tema personal.

9. Christian Bassedas (1998)

#CumpleSports Christian Bassedas. Multicampeón en Vélez como jugador y mánager. pic.twitter.com/ql93rr9qiD — VSports Team (@VSportsTM) February 16, 2018

El ex-volante de Vélez y del Newcastle había formado parte del ciclo de Passarella durante las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998.



A mediados de mayo, el DT dio una lista de 21 jugadores (sobre 22 que iban al Mundial) y días después terminó convocando a Balbo en lugar de Bassedas.

10. Javier Saviola (2002)

🌟 Adriano, Djibril Cisse, Landon Donovan, Michael Essien, Kaka, Arjen Robben... the 13th #U20WC was awash with stars, but no-one shone brighter than Javier Saviola 🌞



⏪ 20 years ago today 'El Conejo' fired @Argentina to glory, while his 11 goals remain a tournament record 🐰 pic.twitter.com/viMpBpB6G3 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2021

Marcelo Bielsa tenía decidido llevar seis delanteros al Mundial de Corea-Japón 2002: Batistuta, Crespo, Claudio López, Gustavo López y Ortega eran fijas. Faltaba definir el sexto.



Todo el mundo pedía por Saviola, que venía de romperla en el Mundial Sub-20 y ya brillaba en el Barcelona. A pesar de ello, el Loco sorprendió a todos llevando a Caniggia, quien no jugó ni un minuto y fue expulsado desde el banco en el partido contra Suecia.

11. Juan Román Riquelme (2002)

🔙 #OnThisDay in 2002!



A legendary Argentinian footballer was presented as a new @FCBarcelona player...



❤️Juan Román Riquelme. 💙 pic.twitter.com/edikA3VwAr — LALIGA English (@LaLigaEN) July 15, 2023

Así como Bielsa decidió no llevar a Corea-Japón 2002 a Saviola, también optó por prescindir de Riquelme.



Tan cierto como que Román no se adaptaba en un 100% al estilo de juego del ‘Loco’ es que la selección perdía mucho sin él. Bielsa llevó a Verón y Aimar en su puesto.

12. Javier Zanetti (2006 y 2010)

Hace 16 años, Javier Zanetti se convertía en el futbolista con más partidos jugados en la historia de la #SelecciónArgentina 🇦🇷 (récord que hoy le pertenece a Lionel Messi). Crack adentro y afuera de la cancha. Respeto y admiración. pic.twitter.com/AFxE6LPLth — VSports Team (@VSportsTM) November 17, 2023

Uno de los jugadores con mayor cantidad de partidos jugados en la selección y con una trayectoria intachable en el Calcio no estuvo en dos mundiales cuando se encontraba en plenitud.



Pekerman no lo llevó a Alemania 2006 y Maradona a Sudáfrica 2010. Lo peor es que ninguno tenía reemplazos naturales para el ‘Pupi’ en sus posiciones: Pekerman terminó poniendo a Cufré y Scaloni y Maradona a Jonás Gutiérrez y Otamendi.

13. Walter Samuel (2006)

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷 Walter Samuel, ex defensor de la Selección @Argentina y actual integrante del cuerpo técnico de @lioscaloni, cumple años. ¡Felicidades! 👏 pic.twitter.com/WVQyAX9665 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 23, 2025

El defensor formado en Newell's que brillara con Boca antes de dar el salto al fútbol europeo se encontraba en plena vigencia en 2006 cuando el entrenador Pekerman no lo llevó al Mundial de Alemania 2006.



Como defensores centrales, el colombiano se inclinó por Ayala, Coloccini, Heinze, Milito, Burdisso y Cufré.

14. Juan Sebastián Verón (2006)

Las asistencias de Juan Sebastián Verón en Francia 1998. 🧙‍♂️🇦🇷#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Z8ErvOrqYc — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 9, 2025

Cuesta creer que haya existido un motivo futbolístico para que Pekerman eligiera no convocar a Verón al Mundial de Alemania 2006.



La razón más creíble (y lógica) es que el DT no lo llevara porque la Bruja se había peleado con Sorín antes de la Copa y en el plantel no había lugar para los dos.

15. Esteban Cambiasso (2010)

Uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales lleva su toque final...



¡Feliz cumpleaños 39, Esteban Cambiasso! 🎂🇦🇷pic.twitter.com/tCpqhfeAZo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 18, 2019

Maradona sorprendió a todos al no llevar a Sudáfrica a Zanetti y lo mismo hizo con Esteban Cambiasso, jugador determinante en el Inter que días antes del Mundial había conseguido la Champions League.



Mario Bolatti ocupó el puesto que hubiera sido del Cuchu en Sudáfrica 2010.

16. Éver Banega (2010)

Éver Banega en 2010 | JUAN MABROMATA/GettyImages

Éver Banega parecía un indiscutible a la hora de pensar en los elegidos por Alejandro Sabella para disputar el Mundial de Brasil.



El exValencia había estado en casi todas las convocatorias de las Eliminatorias, pero el DT optó por Enzo Pérez, Ricardo Álvarez y Augusto Fernández en su lugar.

17. Carlos Tévez (Brasil 2014)

Carlos Tévez no fue a Brasil 2014 | Marco Luzzani/GettyImages

"El jugador del pueblo" era el más aclamado por un sector para estar en Brasil 2014. Venía jugando en un gran nivel en la Juventus, pero Sabella no quiso saber nada con convocarlo.



Después trascendió que el mismo Tévez no quiso estar "para no sentirse boicoteado por sus compañeros por sumarse a último momento".

18. Lautaro Martínez (Rusia 2018)

Lautaro Martínez no fue a Rusia 2018 | Nicolò Campo/GettyImages

El ‘Toro’ ya había sido vendido desde Racing al Inter a mediados de 2018 cuando se jugó el Mundial de Rusia.



Lautaro la venía rompiendo y estuvo en la lista de 35, pero quedó fuera de los 23 de Jorge Sampaoli en esa ocasión y tuvo que esperar otros cuatro años para jugar en Qatar 2022.



19. Mauro Icardi (Rusia 2018)

Mauro Icardi quedó fuera de Rusia 2018 | Gabriel Rossi/GettyImages

El capitán y goleador del Inter y de la Serie A en 2017/18, Icardi nunca se afianzó en el grupo y Sampaoli no quiso poner en juego la armonía interna. Por números no cabe duda de que debería haber estado.



Sin embargo, dada su reputación muchos elementos no estarían a gusto con su presencia en el combinado nacional.

20. Joaquín Correa (2022)

Joaquín Correa quedó fuera por un lesión | Soccrates Images/GettyImages

Estaba en la lista de 26, pero llegó tocado al Mundial y Scaloni lo desafectó días antes del debut por una tendinitis.



Muchos creen que si hubiera estado 100% físico se quedaba con el puesto de Julián Álvarez o Lautaro en ciertos partidos.

21. Giovani Lo Celso (2022)

Giovani Lo Celso quedó fuera de Qatar 2022 | Gustavo Pagano/GettyImages

El gran nivel del Villarreal, líder del mediocampo de Scaloni en eliminatorias. Se lesionó a principios de noviembre (desgarro en el bíceps femoral) y no llegó.



Para la mayoría, el gran ausente. Su ausencia se notó mucho en los primeros partidos.

