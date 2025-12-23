Gabriel Jesús podría regresar al once inicial para el choque contra el Crystal Palace

Los aficionados del Arsenal se llevaron una gran sorpresa. El entrenador Mikel Arteta insinuó en una conferencia de prensa que el delantero Gabriel Jesús, que ya regresó al campo, podría jugar como titular en el partido del martes de cuartos de final de la Carabao Cup contra el Crystal Palace.

El delantero brasileño de 28 años de edad no ha sido titular con los Gunners desde hace casi un año. Una grave lesión en la rodilla lo mantuvo fuera de las canchas durante 11 meses, antes de regresar como suplente a principios de diciembre en un duelo de Premier League.

Gabriel Jesús tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en un partido de la FA Cup ante el Manchester United en enero y declaró recientemente que tiene “asuntos pendientes” en el norte de Londres. Esas palabras llegan justo cuando su nombre está en medio de rumores de un posible traspaso. Sólo tiene tres apariciones por lo que ser titular el martes sería muy bueno para él.

“Está listo (para ser titular)”, fueron las palabras de Arteta en la rueda de prensa previa al partido de la Carabao Cup, en la que alabó “el espíritu de lucha” del atacante nacido en Sao Paulo. “Se puede ver ahora, no solo en los partidos, sino también cada día en los entrenamientos, cuánto lo desea. Se merecerá una oportunidad pronto”.

Gabriel Jesús pasó 11 meses al margen por una lesión en la rodilla | Stuart MacFarlane/GettyImages

A pesar de que tuvo fuera casi un año, a Arteta no le sorprendió “la agudeza” que mostró Gabriel Jesús a su regreso a la acción y también quedó impresionado por la sensibilidad que ha mostrado su jugador.

“Lo observaba cuando ya llevaba siete meses entrenando durante su recuperación, cómo se movía y cuánto lo deseaba... Creo que escribió una carta preciosa explicando lo que significa el fútbol para él y cómo afecta a su vida. Creo que fue algo precioso”, apuntó.

El próximo partido del delantero brasileño con el Arsenal será el número 100 que juegue con los Gunners. Si finalmente tiene su oportunidad el martes, podría ayudar a su equipo en su intento de alcanzar la semifinal de la Carabao Cup, donde ya saben que les espera un encuentro contra el Chelsea.

Arteta confía en que Gabriel Jesús ayudará a desbloquear a Viktor Gyökeres

Gabriel Jesús llegó al Arsenal en el verano de 2022, procedente del Manchester City. De inmediato causó impacto, porque tuvo una sorprendente cifra de asistencias. También aportó goles, aunque no en una cantidad suficiente como para evitar que los Gunners sintieran la necesidad de invertir una alta suma de dinero en los últimos dos años en el fichaje de Kai Havertz y Viktor Gyökeres.

El alemán Havertz ha aparecido en sólo un partido en esta temporada porque ha estado lesionado desde mediados de agosto. Se dijo que tuvo una “intervención menor” una semana después de lastimarse y acaba de tener una recaída que lo tendrá fuera hasta enero.

Por su parte, Gyökeres ha tenido dificultades para cumplir con las expectativas que generó su traspaso de 85 millones de dólares procedente del Sporting CP. El delantero solo ha marcado 7 goles en los 20 partidos que ha disputado con los gunner. Aunque ha tenido que lidiar con críticas, Arteta siempre lo ha respaldado y ahora más, porque cree que el regreso de Gabriel Jesús podría ayudar al internacional sueco a alcanzar nuevas cotas.

Everton v Arsenal - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

“Creo que esa es probablemente la mayor cualidad de Gabi: unir a la gente, conectar con la gente y generar mucha incertidumbre en el rival”, argumentó el entrenador. “Cuando lo ves hoy, la cantidad de espacios en los que participó, esa es su mayor cualidad. Así que tenemos que aprovecharla”.

“Diría que ha sido una experiencia realmente intensa. Creo que cuando se unió a nosotros, infundió confianza, espíritu y energía al club y al equipo. Creo que aportó algo muy diferente a lo que ya teníamos, y fue realmente impresionante”, concluyó.

