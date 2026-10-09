Gabriel Jesus se perfila como el sustituto de Raphinha para el partido entre el Barcelona y el Getafe

Con información del reconocido medio deportivo, The Touchline, el futbolista que habría elegido Hansi Flick para sustituir a Raphinha en el encuentro del próximo sábado, cuando el FC Barcelona se enfrente al Getafe, será Gabriel Jesus, en cuyos botines caerá la responsabilidad del gol en un equipo que ha estado intratable en este cierre de año.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Gabriel Jesus is set to start with Barcelona in their upcoming match, as Raphinha will miss it.



Raphinha did not train with the group; he continued training by himself instead. pic.twitter.com/l8tR0eqcEM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la lesión de Raphinha?

A lo largo de toda esta semana, el extremo brasileño estuvo trabajando al margen de sus compañeros, manteniendo una rutina específica después del edema que sufrió en el muslo derecho durante su último partido con la selección de Brasil en la pasada Fecha FIFA.

Si bien es verdad que las pruebas médicas descartaron una lesión de gravedad, el cuerpo técnico del conjunto catalán ha optado por mantener la cautela, puesto que consideran completamente innecesario exponerlo a una lesión de mayor peligro, y, por consecuencia, que requiera más tiempo de recuperación.

El panorama actual ha hecho que su presencia en la Jornada 8 de LaLiga 2026/27 sea cada vez más complicada. Hansi Flick no quiere forzar al capitán azulgrana, y, a estas alturas, todo apunta a que solo regresará cuando esté completamente recuperado.

Fc Barcelona V Real Racing Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Mientras tanto, todo parece indicar que el también futbolista brasileño, Gabriel Jesus, sea quien ocupe el lugar de Raphinha dentro del terreno de juego, intentando aunque sea acercarse al extraordinario nivel futbolistico por el que atravesaba su compatriota, quien asumió la posición de ''falso nueve'' ante la frustrada contratación del atacante argentino, Julián Álvarez.

Hansi Flick podría utilizar a Gabriel Jesus como referencia ofensiva, con libertad para fijar a los centrales y atacar el área de los rivales. Su descanso durante la Fecha FIFA y los dos goles que marcó en sus primeros 41 minutos con el Barcelona en LaLiga y en la UEFA Champions League refuerzan su candidatura para ocupar una posición más adelantada.

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