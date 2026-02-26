Gabriel Milito toma una sorprendente decisión sobre su futuro con las Chivas

La decisión ya es oficial y sacudió a dos orillas del continente: Gabriel Milito se queda. Con información del periodista deportivo Fernando Esquivel, el entrenador argentino habría rechazado una interesante oferta para convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo en el banquillo de River Plate, y lo hizo por una razón que hoy pesa más que cualquier contrato: ética y respeto hacia las Chivas Rayadas de Guadalajara.

La negativa no fue tibia ni negociable. Milito entendió el contexto, midió el momento y opto por cerrar la puerta. En Verde Valle su nombre no es solo el del entrenador en turno, es el de un proyecto que camina firme y que hoy manda en el Clausura 2026. Chivas es líder con seis victorias y una sola derrota, mostrando orden, carácter y una identidad que ilusiona a su gente.

En el fondo existía un temor silencioso. La herida aún fresca de lo ocurrido con Fernando Gago, quien dejó el proyecto rojiblanco a medio camino para firmar con Boca Juniors, generaba desconfianza. Nadie quería revivir esa sensación de abandono en pleno vuelo. Milito lo sabía. Y decidió no repetir la historia.

Su postura fue leída como un mensaje contundente: los procesos se respetan. En una industria donde las decisiones suelen moverse por urgencia y ruido externo, el técnico argentino eligió la coherencia. Eligió quedarse donde dio su palabra, y el fútbol normalmente premia la congruencia.

La respuesta de la afición no tardó. El respaldo es total. Hay emoción, orgullo y una conexión renovada con el equipo. Chivas no solo gana partidos; transmite algo más profundo. La sensación de que, por fin, hay un rumbo claro.

River seguirá buscando entrenador. Chivas, en cambio, mantiene algo igual de valioso: estabilidad. Y en el futbol moderno, eso ya es una victoria enorme.

