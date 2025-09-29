Sports Illustrated Fútbol

Galatasaray vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El local necesita recuperarse de la goleada ante el Eintracht y los de Anfield Road llegan heridos tras la derrota en la Premier League ante Crystal Palace.
Gonzalo Orellano|
Ahead of UEFA Championship League: Galatasaray v Liverpool
Ahead of UEFA Championship League: Galatasaray v Liverpool | Anadolu/GettyImages

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 ya arrancó y empieza a tener heridos por la seguidilla de resultados ante este nuevo formato de disputa: el Liverpool visita al Galatasaray por la jornada 2.

Es un choque que tendrá mucha intensidad y mucha expectativa, ya que los turcos llegan tras un 1-5 ante Eintracht Frankfurt y los dirigidos por Arne Slot ganaron 3-2 sobre la hora ante Atlético de Madrid en la jornada inicial.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Galatasaray vs Liverpool?

Ciudad: Estambul, Turquía

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 15:00hs (US)13:00hs (MX) 21:00hs (ESP)

Estadio: RAMS Park

¿Cómo se podrá ver el Galatasaray vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming

EEUU

Paramount+, DAZN USA,

Amazon Prime Video

México

TNT Go

Amazon Prime Video, Tabii

España

Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5

Tabii

Últimos 5 partidos del Galatasaray

Rival

Resultado

Competición

Alanyaspor

1-0 V

Superliga turca

Konyaspor

3-1 V

Superliga turca

Eintracht Frankfurt

5-1 D

Champions League

Eyüpspor

2-0 V

Superliga turca

Rizespor

3-1 V

Superliga turca

Últimos 5 partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Crystal Palace

2-1 D

Premier League

Southampton

2-1 V

EFL Cup

Everton

2-1 V

Premier League

Atlético de Madrid

3-2 V

Champions League

Burnley

1-0 V

Premier League

Últimas noticias del Galatasaray

Corendon Alanyaspor v Galatasaray - Turkish Super Lig
Corendon Alanyaspor v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Mauro Icardi marcó un golazo en el séptimo triunfo de un imparable Galatasaray en la Superliga de Turquía. El atacante convirtió por quinta vez en seis partidos, repuesto de una rotura de ligamentos y meniscos; apunta a ser el máximo anotador. Además, esperarán por Osimhen hasta último momento: "El hecho de que haya jugado 10 minutos en el último partido y haya seguido entrenando con nosotros es positivo. Hoy analizaremos su estado y tomaremos una decisión", explicó el DT, Okan Buruk. Si el delantero regresara, representaría un gran impulso para los campeones turcos.

Últimas noticias del Liverpool

Federico Chiesa, Virgil van Dijk
Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

Los de Arne Slot llegan al encuentro con la obligación de reivindicarse. Tras un inicio de Premier League en el que han mostrado un juego atractivo pero irregular en resultados, el reto será dar un golpe de autoridad fuera de casa, luego del 3-2 ante Atlético de Madrid en el inicio, pero de llegar con el 1-2 ante Crystal Palace del último fin de semana.

Posibles alineaciones

Galatasaray: Cakir; Sallai, Singo, Sánchez, Bardakci, Elmalı; Sané, Torreira, Gabriel, Yilmaz; Icardi

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, MacAllister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak

Pronóstico SI

Galatasaray 1 - Liverpool 2

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol