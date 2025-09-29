Galatasaray vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 ya arrancó y empieza a tener heridos por la seguidilla de resultados ante este nuevo formato de disputa: el Liverpool visita al Galatasaray por la jornada 2.



Es un choque que tendrá mucha intensidad y mucha expectativa, ya que los turcos llegan tras un 1-5 ante Eintracht Frankfurt y los dirigidos por Arne Slot ganaron 3-2 sobre la hora ante Atlético de Madrid en la jornada inicial.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Galatasaray vs Liverpool?

Ciudad: Estambul, Turquía

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 15:00hs (US), 13:00hs (MX) 21:00hs (ESP)

Estadio: RAMS Park

¿Cómo se podrá ver el Galatasaray vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming EEUU Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video México TNT Go Amazon Prime Video, Tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5 Tabii

Últimos 5 partidos del Galatasaray

Rival Resultado Competición Alanyaspor 1-0 V Superliga turca Konyaspor 3-1 V Superliga turca Eintracht Frankfurt 5-1 D Champions League Eyüpspor 2-0 V Superliga turca Rizespor 3-1 V Superliga turca

Últimos 5 partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Crystal Palace 2-1 D Premier League Southampton 2-1 V EFL Cup Everton 2-1 V Premier League Atlético de Madrid 3-2 V Champions League Burnley 1-0 V Premier League

Últimas noticias del Galatasaray

Corendon Alanyaspor v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Mauro Icardi marcó un golazo en el séptimo triunfo de un imparable Galatasaray en la Superliga de Turquía. El atacante convirtió por quinta vez en seis partidos, repuesto de una rotura de ligamentos y meniscos; apunta a ser el máximo anotador. Además, esperarán por Osimhen hasta último momento: "El hecho de que haya jugado 10 minutos en el último partido y haya seguido entrenando con nosotros es positivo. Hoy analizaremos su estado y tomaremos una decisión", explicó el DT, Okan Buruk. Si el delantero regresara, representaría un gran impulso para los campeones turcos.

Últimas noticias del Liverpool

Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Tom Dulat/GettyImages

Los de Arne Slot llegan al encuentro con la obligación de reivindicarse. Tras un inicio de Premier League en el que han mostrado un juego atractivo pero irregular en resultados, el reto será dar un golpe de autoridad fuera de casa, luego del 3-2 ante Atlético de Madrid en el inicio, pero de llegar con el 1-2 ante Crystal Palace del último fin de semana.

Posibles alineaciones

Galatasaray: Cakir; Sallai, Singo, Sánchez, Bardakci, Elmalı; Sané, Torreira, Gabriel, Yilmaz; Icardi

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, MacAllister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak

Pronóstico SI

Galatasaray 1 - Liverpool 2