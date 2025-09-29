Galatasaray vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 ya arrancó y empieza a tener heridos por la seguidilla de resultados ante este nuevo formato de disputa: el Liverpool visita al Galatasaray por la jornada 2.
Es un choque que tendrá mucha intensidad y mucha expectativa, ya que los turcos llegan tras un 1-5 ante Eintracht Frankfurt y los dirigidos por Arne Slot ganaron 3-2 sobre la hora ante Atlético de Madrid en la jornada inicial.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Galatasaray vs Liverpool?
Ciudad: Estambul, Turquía
Fecha: martes 30 de septiembre
Horario: 15:00hs (US), 13:00hs (MX) 21:00hs (ESP)
Estadio: RAMS Park
¿Cómo se podrá ver el Galatasaray vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
EEUU
Paramount+, DAZN USA,
Amazon Prime Video
México
TNT Go
Amazon Prime Video, Tabii
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5
Tabii
Últimos 5 partidos del Galatasaray
Rival
Resultado
Competición
Alanyaspor
1-0 V
Superliga turca
Konyaspor
3-1 V
Superliga turca
Eintracht Frankfurt
5-1 D
Champions League
Eyüpspor
2-0 V
Superliga turca
Rizespor
3-1 V
Superliga turca
Últimos 5 partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
2-1 D
Premier League
Southampton
2-1 V
EFL Cup
Everton
2-1 V
Premier League
Atlético de Madrid
3-2 V
Champions League
Burnley
1-0 V
Premier League
Últimas noticias del Galatasaray
Mauro Icardi marcó un golazo en el séptimo triunfo de un imparable Galatasaray en la Superliga de Turquía. El atacante convirtió por quinta vez en seis partidos, repuesto de una rotura de ligamentos y meniscos; apunta a ser el máximo anotador. Además, esperarán por Osimhen hasta último momento: "El hecho de que haya jugado 10 minutos en el último partido y haya seguido entrenando con nosotros es positivo. Hoy analizaremos su estado y tomaremos una decisión", explicó el DT, Okan Buruk. Si el delantero regresara, representaría un gran impulso para los campeones turcos.
Últimas noticias del Liverpool
Los de Arne Slot llegan al encuentro con la obligación de reivindicarse. Tras un inicio de Premier League en el que han mostrado un juego atractivo pero irregular en resultados, el reto será dar un golpe de autoridad fuera de casa, luego del 3-2 ante Atlético de Madrid en el inicio, pero de llegar con el 1-2 ante Crystal Palace del último fin de semana.
Posibles alineaciones
Galatasaray: Cakir; Sallai, Singo, Sánchez, Bardakci, Elmalı; Sané, Torreira, Gabriel, Yilmaz; Icardi
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, MacAllister, Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak
Pronóstico SI
Galatasaray 1 - Liverpool 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.