Gavi enciende las alarmas en el FC Barcelona a causa de la lesión y podría pasar por el quirófano

A pocos días de la reanudación de LaLiga, el FC Barcelona recibe un golpe inesperado que amenaza con alterar los planes de Hansi Flick. El joven centrocampista Gavi, una de las piezas más importantes del equipo, podría enfrentarse a un nuevo calvario físico justo cuando parecía haber dejado atrás sus problemas de rodilla.

El andaluz se retiró lesionado en la sufrida victoria ante el Levante (2-3), aquejado de molestias en su rodilla derecha. Lo que inicialmente se interpretó como una simple sobrecarga ha derivado en una seria preocupación, después de que medios catalanes como TV3 y Catalunya Ràdio adelantaran que el jugador podría necesitar incluso pasar por el quirófano. El club, cauto, ha ordenado nuevas pruebas médicas para confirmar el alcance exacto de la lesión.

Gavi | Soccrates Images/GettyImages

La inquietud en la entidad culé es lógica: el futbolista de 21 años ya sufrió en 2023 una rotura del ligamento cruzado anterior en la misma rodilla, además de una lesión en el menisco lateral. Aquella grave dolencia le obligó a frenar su meteórico ascenso y a perderse gran parte de la temporada, así como compromisos internacionales con España. Que ahora vuelva a resentirse de la misma zona es motivo de alarma tanto para el cuerpo técnico como para la afición.

Lo único seguro hasta el momento es que Gavi se perderá el duelo ante el Valencia este domingo 14 de septiembre en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Sin embargo, la verdadera incógnita reside en el tiempo de baja: si las pruebas confirman la necesidad de una intervención quirúrgica, la ausencia podría prolongarse varios meses, comprometiendo no solo el inicio de curso del Barça, sino también la planificación general de Flick.

En un equipo que busca recuperar regularidad y competir de tú a tú con el Real Madrid y el Atlético, la pérdida de un jugador de la intensidad, liderazgo y energía de Gavi sería un golpe devastador. Mientras tanto, el vestuario y los seguidores culés se mantienen en vilo, esperando que las noticias médicas no confirmen el peor escenario posible.

