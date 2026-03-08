Gavi reaparece en la lista del Barcelona para enfrentar al Newcastle

El FC Barcelona confirmó la convocatoria para el partido frente al Newcastle United y la principal novedad fue la presencia de Gavi. El mediocampista vuelve a aparecer en una lista del primer equipo después de varios meses de recuperación, aunque todavía no cuenta con el alta médica para competir oficialmente.

La decisión responde a un plan previamente acordado por el entrenador Hansi Flick, quien había anticipado que el jugador viajaría con el plantel para comenzar a reintegrarse a la dinámica del equipo. Si bien el volante no formó parte de la delegación que se desplazó inicialmente a Bilbao para el encuentro del Athletic Club, se incorporó horas más tarde por cuestiones personales y quedó incluido en la expedición que continuará rumbo a Inglaterra.

Un viaje para volver a sentirse parte

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde el cuerpo técnico explicaron que la presencia de Gavi en la gira europea tiene un objetivo claro: que el futbolista vuelva a convivir con el grupo en un contexto competitivo. El plantel permanecerá varios días en Inglaterra y el mediocampista participará de las concentraciones, entrenamientos y rutinas previas al partido.

Aunque no sumará minutos en el campo, el club considera que este paso es clave para su proceso de recuperación. El contacto con la dinámica de partido, las charlas tácticas y el ambiente de competición forman parte de la fase final antes de su regreso oficial.

La última aparición de Gavi con la camiseta azulgrana fue hace más de seis meses, cuando ingresó en el segundo tiempo en un partido disputado ante el Levante UD. Poco después comenzó a sufrir molestias que derivaron en un tratamiento conservador que finalmente no dio los resultados esperados.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Barcelona's squad list against Newcastle. pic.twitter.com/0IzNZqcZd9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026

Ante esa situación, el jugador se sometió a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha, intervención que lo obligó a iniciar un largo proceso de rehabilitación. Desde entonces, el club ha manejado con cautela cada etapa de su recuperación para evitar recaídas.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el retorno de Gavi al entorno del equipo es una noticia celebrada dentro del vestuario. El mediocampista es considerado uno de los jugadores con mayor personalidad dentro del grupo, además de ser un futbolista muy valorado por su intensidad y competitividad.

Su presencia durante la concentración europea permitirá que recupere sensaciones y vuelva a sentirse parte del día a día del plantel. Para el Barcelona, es también una señal positiva de cara al futuro: el regreso del joven volante está cada vez más cerca.