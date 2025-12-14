Genoa vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 de la Serie A nos regala un choque fascinante en Génova. El Inter de Milán, herido tras una polémica derrota europea, visita el siempre complicado Stadio Luigi Ferraris para enfrentar a un Genoa que ha renacido de sus cenizas.
Es un partido de contrastes: la urgencia del campeón por no perder el tren del Scudetto contra la ilusión de un equipo que, bajo nueva dirección, ha encontrado el camino al gol.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Genoa vs Inter?
- Ciudad: Génova, Italia
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Horario: 12:00 (hora de EE.UU. ET), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
- Estadio: Stadio Luigi Ferraris (Marassi)
¿Cómo se podrá ver el Genoa vs Inter en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
DAZN, FOX One, Fubotv
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Genoa
Rival
Resultado
Competición
Udinese
2-1 V
Serie A
Atalanta
0-4 D
Copa Italia
Hellas Verona
2-1 V
Serie A
Cagliari
3-3 E
Serie A
Fiorentina
2-2 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
0-1 D
UEFA Champions League
Como
4-0 V
Serie A
Venezia
5-1 V
Copa Italia
Pisa
2-0 V
Serie A
Atlético de Madrid
1-2 D
UEFA Champions League
Últimas noticias del Genoa
El "efecto De Rossi" es una realidad en Liguria. Desde la llegada del técnico italiano, el Genoa ha transformado su identidad, pasando de ser un equipo tímido a una máquina de generar peligro, con 11 goles en sus últimos cinco compromisos ligueros.
Tras vencer a domicilio al Udinese (1-2) y salir de la zona de descenso para ubicarse en el puesto 15, el Grifone busca su tercera victoria consecutiva en Serie A, algo que no logran desde hace cinco años. La única duda importante es el defensor Leo Østigård, pieza clave en ambas áreas.
Últimas noticias del Inter
El conjunto nerazzurro, dirigido por Cristian Chivu, llega con sed de revancha. La derrota 0-1 ante el Liverpool en Champions dejó un sabor amargo por la controversia arbitral, pero en la Serie A son una aplanadora.
Con el mejor ataque del campeonato (32 goles) y ubicados en el tercer puesto a solo un punto de la cima, no pueden permitirse un tropiezo. La mala noticia es la baja de Francesco Acerbi por lesión hasta 2026, lo que obligará a reestructurar la defensa antes de viajar a la Supercopa en Arabia.
Posibles alineaciones
Genoa
- Portero: Nicola Leali
- Defensas: Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez
- Carrileros: Brooke Norton-Cuffy, Aarón Martín
- Centrocampistas: Ruslan Malinovskyi, Morten Thorsby, Patrizio Masini
- Delanteros: Vitinha, Lorenzo Colombo.
Inter
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni
- Carrileros: Carlos Augusto, Federico Dimarco
- Centrocampistas: Nicolò Barella, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan
- Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
Se espera un partido vibrante. El Genoa saldrá valiente impulsado por su público y su nueva dinámica ofensiva, pero el Inter tiene demasiada pólvora arriba. La necesidad de los milaneses de mantenerse pegados al Milan y al Napoli debería imponerse en un partido con goles en ambas porterías.
Genoa 1-2 Inter
