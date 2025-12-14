Genoa vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 de la Serie A nos regala un choque fascinante en Génova. El Inter de Milán, herido tras una polémica derrota europea, visita el siempre complicado Stadio Luigi Ferraris para enfrentar a un Genoa que ha renacido de sus cenizas.

Es un partido de contrastes: la urgencia del campeón por no perder el tren del Scudetto contra la ilusión de un equipo que, bajo nueva dirección, ha encontrado el camino al gol.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Genoa vs Inter?

Ciudad : Génova, Italia

: Génova, Italia Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Horario : 12:00 (hora de EE.UU. ET), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

: 12:00 (hora de EE.UU. ET), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España) Estadio: Stadio Luigi Ferraris (Marassi)

Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Genoa vs Inter en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes DAZN, FOX One, Fubotv México ESPN Disney+ España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Genoa

Rival Resultado Competición Udinese 2-1 V Serie A Atalanta 0-4 D Copa Italia Hellas Verona 2-1 V Serie A Cagliari 3-3 E Serie A Fiorentina 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Liverpool 0-1 D UEFA Champions League Como 4-0 V Serie A Venezia 5-1 V Copa Italia Pisa 2-0 V Serie A Atlético de Madrid 1-2 D UEFA Champions League

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Genoa

El "efecto De Rossi" es una realidad en Liguria. Desde la llegada del técnico italiano, el Genoa ha transformado su identidad, pasando de ser un equipo tímido a una máquina de generar peligro, con 11 goles en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Tras vencer a domicilio al Udinese (1-2) y salir de la zona de descenso para ubicarse en el puesto 15, el Grifone busca su tercera victoria consecutiva en Serie A, algo que no logran desde hace cinco años. La única duda importante es el defensor Leo Østigård, pieza clave en ambas áreas.

Últimas noticias del Inter

El conjunto nerazzurro, dirigido por Cristian Chivu, llega con sed de revancha. La derrota 0-1 ante el Liverpool en Champions dejó un sabor amargo por la controversia arbitral, pero en la Serie A son una aplanadora.

Con el mejor ataque del campeonato (32 goles) y ubicados en el tercer puesto a solo un punto de la cima, no pueden permitirse un tropiezo. La mala noticia es la baja de Francesco Acerbi por lesión hasta 2026, lo que obligará a reestructurar la defensa antes de viajar a la Supercopa en Arabia.

FC Internazionale v Genoa - Serie A | Mattia Pistoia - Inter/GettyImages

Posibles alineaciones

Genoa

Portero : Nicola Leali

: Nicola Leali Defensas : Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez

: Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez Carrileros : Brooke Norton-Cuffy, Aarón Martín

: Brooke Norton-Cuffy, Aarón Martín Centrocampistas : Ruslan Malinovskyi, Morten Thorsby, Patrizio Masini

: Ruslan Malinovskyi, Morten Thorsby, Patrizio Masini Delanteros: Vitinha, Lorenzo Colombo.

Inter

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni

: Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni Carrileros : Carlos Augusto, Federico Dimarco

: Carlos Augusto, Federico Dimarco Centrocampistas : Nicolò Barella, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan

: Nicolò Barella, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan Delanteros: Marcus Thuram, Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

Se espera un partido vibrante. El Genoa saldrá valiente impulsado por su público y su nueva dinámica ofensiva, pero el Inter tiene demasiada pólvora arriba. La necesidad de los milaneses de mantenerse pegados al Milan y al Napoli debería imponerse en un partido con goles en ambas porterías.

Genoa 1-2 Inter