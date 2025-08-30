Genoa vs Juventus: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A
La Juventus supo ser ama y señora de la Serie A italiana durante años, pero perdió el trono y no logró recuperarlo: en las últimas temporadas, Napoli, Inter y Milán se repartieron los Scudettos. Para intentar volver a la gloria, el camino será largo y tendrá su segunda parada en el Luigi Ferraris.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Genoa vs Juventus?
Ciudad: Génova, Italia
Fecha: domingo 31 de agosto
Horario: 12:30 (costa este de Estados Unidos), 09:30 (México) 17:30 (España), 13:30 (Argentina),
Estadio: Estadio Luigi Ferraris
¿Cómo se podrá ver el Genoa vs Juventus en TV y streaming online?
El partido se podrá ver en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en toda Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Genoa
Rival
Resultado
Competencia
Lecce
0-0 E
Serie A
LR Vicenza
3-0 V
Coppa Italia
Rennes
2-2 E
Amistoso
Mantova
3-2 V
Amistoso
Bolonia
3-1 V
Serie A
Últimos 5 partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competencia
Parma
2-0 V
Serie A
Atalanta
2-1 V
Amistoso
Borussia Dortmund
2-1 V
Amistoso
Reggiana
2-2 E
Amistoso
Real Madrid
1-0 D
Mundial de Clubes
Últimas noticias del Genoa
I Rossoblu arrancaron la temporada con un aburrido empate sin goles frente al Lecce en condición de local, por lo que ahora buscarán cambiar esa pálida imagen venciendo a uno de los grandes del país.
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora es el máximo ganador de la historia del fútbol italiano y debutó con una contundente victoria por 2-0 frente al Parma en Turín con goles de Dusan Vlahovic y Jonathan David. Igor Tudor tendrá que resolver un problema grande, ya que Andrea Cambiaso vio la roja y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.
Posibles alineaciones
Genoa
Portero: Nicola Leali
Defensas: Aaron Martín, Johan Vásquez, Alessandro Marcandalli, Brooke Norton-Cuffy
Mediocampistas: Morten Frendrup, Patrizio Masini
Volantes ofensivos: Albert Grönbaek, Nicolae Stanciu, Valentín Carboni
Delantero: Lorenzo Colombo
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti
Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu
Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Francisco Conceição
Delantero: Jonathan David
Pronóstico SI Fútbol
La Juve logrará repetir el buen rendimiento que tuvo ante el Parma y será el ganador del partido.
Genoa 0-2 Juventus
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo