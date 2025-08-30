Genoa vs Juventus: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

La Juventus supo ser ama y señora de la Serie A italiana durante años, pero perdió el trono y no logró recuperarlo: en las últimas temporadas, Napoli, Inter y Milán se repartieron los Scudettos. Para intentar volver a la gloria, el camino será largo y tendrá su segunda parada en el Luigi Ferraris.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Genoa vs Juventus?

Ciudad: Génova, Italia

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 12:30 (costa este de Estados Unidos), 09:30 (México) 17:30 (España), 13:30 (Argentina),

Estadio: Estadio Luigi Ferraris

Aerial Views Of Serie A & Serie B 2022-23 Venues | Claudio Villa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Genoa vs Juventus en TV y streaming online?

El partido se podrá ver en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos y por Disney+ en toda Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Genoa

Rival Resultado Competencia Lecce 0-0 E Serie A LR Vicenza 3-0 V Coppa Italia Rennes 2-2 E Amistoso Mantova 3-2 V Amistoso Bolonia 3-1 V Serie A

Últimos 5 partidos de la Juventus

Rival Resultado Competencia Parma 2-0 V Serie A Atalanta 2-1 V Amistoso Borussia Dortmund 2-1 V Amistoso Reggiana 2-2 E Amistoso Real Madrid 1-0 D Mundial de Clubes

Últimas noticias del Genoa

Genoa CFC v LR Vicenza - Coppa Italia | Simone Arveda/GettyImages

I Rossoblu arrancaron la temporada con un aburrido empate sin goles frente al Lecce en condición de local, por lo que ahora buscarán cambiar esa pálida imagen venciendo a uno de los grandes del país.

Últimas noticias de la Juventus

Juventus FC v Parma Calcio 1913 - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

La Vecchia Signora es el máximo ganador de la historia del fútbol italiano y debutó con una contundente victoria por 2-0 frente al Parma en Turín con goles de Dusan Vlahovic y Jonathan David. Igor Tudor tendrá que resolver un problema grande, ya que Andrea Cambiaso vio la roja y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Posibles alineaciones

Genoa

Portero: Nicola Leali

Defensas: Aaron Martín, Johan Vásquez, Alessandro Marcandalli, Brooke Norton-Cuffy

Mediocampistas: Morten Frendrup, Patrizio Masini

Volantes ofensivos: Albert Grönbaek, Nicolae Stanciu, Valentín Carboni

Delantero: Lorenzo Colombo

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Lloyd Kelly, Bremer, Federico Gatti

Mediocampistas: Joao Mario, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu

Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Francisco Conceição

Delantero: Jonathan David

Pronóstico SI Fútbol

La Juve logrará repetir el buen rendimiento que tuvo ante el Parma y será el ganador del partido.

Genoa 0-2 Juventus