Germán Berterame entiende que el duelo ante Japón fue calidad "Copa del Mundo"

La selección mexicana tuvo un duro cruce en contra del cuadro de Japón este fin de semana. Se consideraba que el encuentro iba ser reñido por decir lo menos pues el nivel de ambos equipos lucía similar, sin embargo, fue el equipo del sol naciente quien terminó por dominar en el terreno de juego.

Luego del cotejo, Germán Berterame afirmó que más allá del resultado o el ser superados en cuanto a la calidad de juego, el partido fue un examen positivo. El delantero calificó la práctica ante Japón como una a la que le dieron la seriedad de ser un partido "de nivel de Copa del Mundo".

Lo que rescatamos es que salimos a jugarlo como ya partido del mundial, salimos con esas ganas, tu lo dijiste es un partido duro es un equipo muy duro y creo que lo que recatamos es que nunca hagamos los brazos, tratamos de ir a buscarlo pero bueno no se pudo, pero bueno, creo que también hicimos un buen trabajo. Germán Berterame

Sobre su regreso a la selección mexicana y sus opciones de colarse a la copa del mundo, el delantero de los Rayados de Monterrey se dijo consciente de tener una gran oportunidad sobre la mesa.

Bueno el trabajo individualmente es el que se refleja en mi club, en Rayados y por eso creo que por eso estoy acá y trato de dar lo mejor en cada momento en cada partido que me tocara entrara como hoy, tratar de dar lo mejor y esperemos que dios quiera así. Germán Berterame

