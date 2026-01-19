Germán Berterame guarda silencio sobre su posible fichaje por Inter Miami

En su más reciente aparición pública, Berterame evitó cualquier comentario sobre su destino. A su arribo para integrarse al microciclo de la selección mexicana, el atacante fue abordado por medios, pero se limitó a una frase contundente: “no puedo hablar”, dejando claro que el tema está en plena definición.

El silencio no es casual. En los despachos, el movimiento avanza a paso firme. Inter Miami mantiene negociaciones muy avanzadas y confía en cerrar el traspaso en cuestión de horas. La intención es ejecutar la cláusula de rescisión, un procedimiento directo que evitaría negociaciones prolongadas entre clubes.

🚨🦩🇲🇽 Inter Miami con negociaciones muy avanzadas para hacerse con Germán Berterame



->Miami ejecuta cláusula de rescisión; 15MDD en una sola exhibición

->Monterrey espera respuesta de Berte

->Propuesta contractual por 4 años y mejora económica



DETALLES.https://t.co/4vGnEUrZk8 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 17, 2026

La cifra está definida: 15 millones de dólares. Ese monto permitiría a Monterrey liberar a uno de sus referentes ofensivos sin margen de maniobra, pues la cláusula está estipulada en el contrato. Para Rayados, el ingreso sería significativo; para Berterame, la puerta hacia un nuevo proyecto deportivo y económico.

Mientras tanto, el delantero ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional. Su concentración está puesta en el Tri y en los compromisos internacionales, aunque el contexto es ineludible. Todo apunta a que, mientras Berterame viaje con la selección al sur del continente, las directivas terminen de intercambiar documentos y formalizar el acuerdo.

En Monterrey, el ambiente es de espera prudente. El club entiende que la decisión final recae en el jugador, quien ha recibido una propuesta contractual de largo plazo y una mejora salarial importante. La salida, de concretarse, obligará a replantear la estructura ofensiva en pleno torneo.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para Inter Miami, el fichaje representa una apuesta fuerte. No solo por el monto de la cláusula, sino por la jerarquía del futbolista y su momento deportivo. El club estadounidense busca consolidar su proyecto con piezas de impacto inmediato y ve en Berterame a un delantero probado y competitivo.

Así, el silencio del atacante se convierte en el mensaje más elocuente. Sin declaraciones, sin gestos de despedida y con la mirada puesta en la selección, Germán Berterame transita las horas previas a una posible transferencia histórica. Todo indica que el desenlace es inminente y que el “no puedo hablar” antecede a un anuncio mayor.