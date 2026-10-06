Germán Berterame rompe el silencio luego de quedar fuera del Mundial 2026

Como se ha vuelto una costumbre, cada que se presenta una lista mundialista, hay presencias o descartes que llaman por de más la atención. Para la selección mexicana previo a la Copa del Mundo pasada, una de las ausencias que más reacciones generó fue la de Germán Berterame.

Uno de los más sorprendidos fue en efecto el delantero del Inter Miami. Hoy, siendo parte del inicio de la era de Rafael Márquez, Berterame habla por primera vez al respecto de la decisión de Javier Aguirre, misma que, fue un herida difícil de sanar para el ex Monterrey.

¡BERTE ROMPIÓ EL SILENCIO!



En entrevista con TUDN, Germán Berterame habló por primera vez sobre lo que sintió tras quedar fuera de la lista de convocados de Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana



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Cuando ves la lista final y no estás, te toca por ahí un poquito el corazón. Siempre trato de ver lo más positivo y traté de apoyar en todo el tiempo a esta selección que hizo un gran trabajo, además de local, la gente alentando, eso lo disfruté muchísimo y esperemos seguir trabajando para estar en el próximo. Germán Berterame

Germán pasa página y se centra en el nuevo ciclo mundialista que comanda Rafael Márquez. El delantero pide paciencia para el mismo.

Sabemos que es un proceso, tratamos de seguir demostrando lo que venimos trabajando en el poco tiempo que le toca a Rafa cuando venimos y tratamos de mostrarle a él todo lo que venimos trabajando. Se han visto cosas buenas, positivas, con eso hay que quedarse, seguir mejorando, es un recorrido largo, hay que tener paciencia y las cosas buenas van a llegar. Germán Berterame

Mexico v Peru - International Friendly | Elsa/GettyImages

Para cerrar, Germán se dijo consciente de la enorme competencia que tiene por el puesto de '9' en México, por lo cual, sabe que debe retomar la senda goleadora cuanto antes.

El 9 tiene esas ganas de hacer un gol. En lo personal, juega mucho la ansiedad de siempre hacer el gol y también juega mucho la mentalidad, tener que estar tranquilo, saber que haciendo las cosas bien el gol va a llegar seguro. Germán Berterame