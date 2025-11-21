Getafe vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga está de regreso tras la clasificación de España al Mundial 2026 y este encuentro será crucial para las aspiraciones del equipo del Cholo Simeone, que quiere sumarse a la pelea por el título antes de que sea demasiado tarde.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Getafe vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)

Estadio: Estadio Coliseum

Getafe CF v Villarreal CF - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Getafe vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos FuboTV ESPN App México SkySports México Sky+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Getafe

Rival Resultado Competición RCD Mallorca 1-0 D LaLiga Girona 2-1 V LaLiga Inter de Valdemoro 11-0 V Copa del Rey Athletic Club 1-0 V LaLiga Real Madrid 1-0 D LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Levante 3-1 V LaLiga Union Saint-Gilloise 3-1 V UEFA Champions League Sevilla 3-0 V LaLiga Real Betis 2-0 V LaLiga Arsenal 4-0 D UEFA Champions League

Últimas noticias del Getafe

Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El equipo de Bordalás está octavo con un récord parejo de cinco victorias, dos empates y cinco caídas. En ese contexto, intentarán ganar este partido frente al cuarto de la tabla para dar un golpe de autoridad y plantarse como candidato a clasificar a las copas internacionales.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-LEVANTE | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Atlético de Madrid está cuarto a un punto del Villarreal y a tres del FC Barcelona, lejos de la lucha por el título por ahora. Un triunfo podría ser crucial para ellos, para regresar a la pelea concreta por levantar el trofeo de LaLiga.

Posibles alineaciones

Getafe

Portero: David Soria

Defensas: Diego Rico, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Juan Iglesias

Mediocampistas: Alex Sancris, Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín

Delantero: Borja Mayoral y Adrian Liso.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Marcos Llorente

Mediocampistas: Álex Baena, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Pronóstico SI

El Atlético Madrid logrará romper el cerrojo defensivo del equipo de Bordalás y se llevará los tres puntos del Coliseum por poca diferencia.

Getafe 0-1 Atlético Madrid

