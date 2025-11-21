Getafe vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga está de regreso tras la clasificación de España al Mundial 2026 y este encuentro será crucial para las aspiraciones del equipo del Cholo Simeone, que quiere sumarse a la pelea por el título antes de que sea demasiado tarde.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Getafe vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 23 de noviembre
Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 11:30 (México), 18:30 (España)
Estadio: Estadio Coliseum
¿Cómo se podrá ver el Getafe vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
FuboTV
ESPN App
México
SkySports México
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Getafe
Rival
Resultado
Competición
RCD Mallorca
1-0 D
LaLiga
Girona
2-1 V
LaLiga
Inter de Valdemoro
11-0 V
Copa del Rey
Athletic Club
1-0 V
LaLiga
Real Madrid
1-0 D
LaLiga
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Levante
3-1 V
LaLiga
Union Saint-Gilloise
3-1 V
UEFA Champions League
Sevilla
3-0 V
LaLiga
Real Betis
2-0 V
LaLiga
Arsenal
4-0 D
UEFA Champions League
Últimas noticias del Getafe
El equipo de Bordalás está octavo con un récord parejo de cinco victorias, dos empates y cinco caídas. En ese contexto, intentarán ganar este partido frente al cuarto de la tabla para dar un golpe de autoridad y plantarse como candidato a clasificar a las copas internacionales.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid está cuarto a un punto del Villarreal y a tres del FC Barcelona, lejos de la lucha por el título por ahora. Un triunfo podría ser crucial para ellos, para regresar a la pelea concreta por levantar el trofeo de LaLiga.
Posibles alineaciones
Getafe
Portero: David Soria
Defensas: Diego Rico, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Juan Iglesias
Mediocampistas: Alex Sancris, Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín
Delantero: Borja Mayoral y Adrian Liso.
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, José María Giménez, Marcos Llorente
Mediocampistas: Álex Baena, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Pronóstico SI
El Atlético Madrid logrará romper el cerrojo defensivo del equipo de Bordalás y se llevará los tres puntos del Coliseum por poca diferencia.
Getafe 0-1 Atlético Madrid
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo