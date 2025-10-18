Getafe vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Getafe recibe al Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, el conjunto merengue marcha como líder de la tabla general con siete triunfos y solo una derrota en la campaña con lo que suman 21 puntos.

Por su cuenta, el cuadro azulón es onceavo de la clasificación con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Y para su mala fortuna, tienen cuatro partidos en fila sin conocer el triunfo.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Getafe vs Real Madrid?

Ciudad: Madrid

Fecha: domingo 19 de octubre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Coliseum

¿Cómo se podrá ver el Getafe vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select, fuboTV y ESPN App México Sky Sports Mexico Sky+ España LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD Movistar+, Amazon Prime Video, M+. Movistar Plus+

Últimos cinco partidos de Getafe

Rival Resultado Competiciónj Osasuna 2-1 D LaLiga Levante 1-1 E LaLiga Alavés 1-1 E LaLiga Barcelona 3-0 D LaLiga Real Oviedo 2-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos de Real Madrid

Rival Resultado Competiciónj Villarreal 3-1 V LaLiga Kairat 0-5 V Champions League Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga Levante 1-4 V LaLiga Espanyol 2-0 V LaLiga

Últimas noticias de Getafe

El cuadro azulón se prepara para medirse al cuadro merengue, el equipo local tendrá de vuelta a sus seleccionados Mario Martín y Adrían Liso con la Sub-21 y Sub-20, respectivamente.

Últimas noticias de Real Madrid

Huijsen, Arda Güler y Mastantuono se encuentran entre los finalistas al Premio Golden Boy 2025, que entrega Tuttosport al futbolista más destacado inscrito en un club europeo y nacido a partir del 1 de enero de 2005. Los tres jugadores del Real Madrid forman parte de la lista de 25 candidatos para ganar el premio,

Posibles alineaciones

Getafe

Portero: David Soria.

Defensas: Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abqar, Diego Rico.

Centrocampistas: Juan Iglesias, Arambarri, Milla, Mario Martín.

Delanteros: Alex Sancris y Borja Mayoral.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Édar Militao, Raúl Asensio y Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni; Dani Ceballos, Jude Bellingham.

Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Pronóstico SI

Getafe 1-3 Real Madrid.