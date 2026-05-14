La guía de Ghana para el Mundial 2026: todo puede pasar tras una preparación caótica

Desde su primera participación en 2006, Ghana solamente ha faltado al Mundial de 2018. Pero el cielo de los africanos parece estar cubierto de nubes oscuras de cara al torneo de este verano.

La decisión de despedir al entrenador Otto Addo apenas 72 días antes del comienzo del certamen generó dudas en un equipo que debutará ante Panamá y luego enfrentará a dos rivales muy duros: Croacia e Inglaterra. Es díficil predecir qué va a ocurrir con este equipo ante tanta incertidumbre.

Antoine Semenyo es la figura de uno de los planteles más débiles de Ghana en los últimos años. El futbolista del Manchester City necesitará el apoyo de sus compañeros si las Estrellas Negras quieren evitar una eliminación prematura.

Germany v Ghana - International Friendly | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 8 victorias, 1 empate, 1 derrota

Goles a favor / en contra: 23 / 6

Máximo goleador: Jordan Ayew (7)

Máximo asistidor: Jordan Ayew (7)

Ghana no logró clasificarse a la última Copa África de Naciones, pero superó las eliminatorias mundialistas sin mayores problemas. Con ocho triunfos en diez partidos, ganó su grupo cómodamente con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores.



Jordan Ayew, futbolista del Leicester City, brilló con siete goles y el mismo número de asistencias, dando a su país el boleto a Norteamérica.

El calendario

Rival Fecha Estadio PANAMÁ 17/6 BMO Field INGLATERRA 23/6 Gillette Stadium CROACIA 27/6 Lincoln Financial Field

Entrenador: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz asumió como entrenador apenas dos meses antes del comienzo del Mundial | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: será el quinto mundial del portugués como entrenador, tras dirigir a Irán en 2014, 2018 y 2022 y a su país de origen en 2010.

Logros: octavos de final en 2010.

Tiempo a cargo del equipo: desde abril de este año.

¿Cómo juega Ghana?

Formación preferida: 4-1-4-1.

Estilo: cauto, dando prioridad a la seguridad defensiva.

Fortalezas: organización en la marca y defensa sólida.

Debilidades: creatividad.

Hasta la salida de Addo, Ghana jugaba con un 3-4-1-2, sistema que a veces, especialmente contra rivales superiores, pasaba a un 5-4-1.

Queiroz se caracteriza por ser un entrenador defensivo. Seguramente su equipo salga a esperar contra rivales como Croacia o Inglaterra, pero en el debut ante Panamá serán los africanos quienes deberán tomar la iniciativa y asumir el rol de favoritos.

Los jugadores a seguir

Antoine Semenyo y Abdul Fatawi aportan desequilibrio | THOMAS KIENZLE/GettyImages

Factor X: el Manchester City pagó 87 millones dólares por Antoine Semenyo en la última ventana de invierno. Gran parte de las esperanzas de Ghana en este Mundial pasarán por sus pies.

Revelación: recuperado de una lesión que lo mantuvo lejos de los terrenos de juego durante mucho tiempo en la temporada 2024/25, Abdul Fatawu es un jugador a seguir en este torneo. El futbolista del Leicester City tiene una zurda potente para el disparo y precisa para asistir, además de destacar por su velocidad.

La equipación que usará el conjunto ghanés

Equipación de Ghana para la Copa del Mundo | Pum

Pocas camisetas llamarán tanto la atención como la de Ghana este verano. El estilo asimétrico rinde homenaje al icónico tejido kente del país, entrelazando la identidad nacional con un aspecto moderno y fresco.

La segunda camiseta Ghana presenta una base amarilla y un motivo geométrico que recorre la prenda, inspirado en el mercado de Makola en Accra. En el centro, destaca una enorme estrella negra.

Posible alineación titular

Posible XI de Ghana | FootballUser

Uno de los problemas de Ghana es la falta de balance entre ataque y defensa en su plantilla. Los jugadores ofensivos de calidad abundan, con algunas estrellas en equipos top de Europa. En el aspecto defensivo, hay más dudas que certezas.

Semenyo es la figura principal. Será clave que Mohammed Kudus, del Tottenham, llegue recuperado físicamente a la competición. Ayew y Fatawu del Leicester se presentan como opciones y las alternativas son tantas que Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club de Bilbao, no tiene garantizado un lugar en la alineación inicial.

En el medio hay calidad, pero falta recambio. Thomas Partey, ex del Arsenal y Kwasi Sibo, del Real Oviedo, se perfilan como titulares.

Los problemas están atrás. No hay un portero de primer nivel y faltan garantías en la defensa, sobre todo con la ausencia de Mohammed Salisu por lesión.

Estado de forma actual

El alarmante nivel mostrado por Ghana en la jornada de marzo terminó con la destitución del entrenador. Una humillante derrota como visitante ante Austria (5-1), seguido por otra caída, esta vez un 2-1 más decoroso ante Alemania, acabaron con la paciencia de los dirigentes que toman las decisiones.

Los próximos amistosos, ante México y Gales, serán fundamentales para que Queiroz pueda dar algo de rodaje a sus ideas. Sin embargo, no llamaron a ninguna de sus estrellas para dichos compromisos, así que el trabajo rumbo al torneo puede ser mínimo.

¿Qué podemos esperar de los aficionados ghaneses?

La hinchada de Ghana aportará color este verano | JOE KLAMAR/GettyImages

Pasión, música y mucho más. Los aficionados ghaneses se van a hacer escuchar en los estadios.

Seguramente no serán tantos, pero los que lleguen hasta Norteamérica adornarán las tribunas con sus colores verde, rojo y amarillo, además de la famosa estrella negra en el centro.

Lo que el país espera

El público ghanés no espera demasiado de este equipo | Visionhaus/GettyImages

Tras demasiados cambios de último momento y algunas actuaciones muy pobres en los últimos meses, esperar mucho de esta selección sería un exceso de optimismo. El equipo llega bajo de confianza e intentando recuperarse del caos reciente.

Pero todo es posible en un Mundial y hay alguna esperanza en que Queiroz logre ordenar el equipo. En caso contrario, será difícil evitar una eliminación en fase de grupos. En base a los últimos resultados, esto parece ser la opción más lógica.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

La estadística que los define: no vencen a un equipo europeo o sudamericano desde noviembre de 2022.

Si las cosas van mal: puede ser falta de confianza o de recambio.

¿Qué dirán todos si Ghana queda eliminada pronto? Deberían haber mantenido a Addo en el cargo.