Giakoumakis encuentra el gol en su retorno a Grecia y pone en predicamentos a Cruz Azul

El despertar de Giorgos Giakoumakis comienza a generar ruido en el fútbol europeo. El delantero griego ha encontrado regularidad y gol con el PAOK, elevando de forma notoria su rendimiento durante los últimos dos meses y reactivando un debate que parecía dormido sobre su proyección inmediata.

Desde su llegada al club de Salónica, Giakoumakis necesitó tiempo para adaptarse. Sin embargo, el proceso empieza a rendir frutos. El atacante ha recuperado confianza, ritmo competitivo y presencia en el área, factores que hoy lo colocan nuevamente como un delantero determinante dentro del esquema ofensivo del conjunto griego.

Las cifras respaldan el momento. En 24 partidos disputados en todas las competiciones, Giakoumakis suma ya 11 goles y una asistencia, números que reflejan impacto real. Más allá del registro estadístico, su influencia en el juego ha crecido, participando con mayor continuidad y respondiendo en escenarios de exigencia.

El repunte no es aislado. En las últimas semanas, el griego ha mostrado una versión más física, agresiva y eficaz frente al arco. El contexto competitivo del PAOK le ha permitido sentirse importante, algo que no logró consolidar en etapas recientes de su carrera.

Conviene recordar que Giakoumakis pertenece al Cruz Azul. Su estancia en Grecia corresponde a una cesión pactada con la directiva celeste, la cual incluyó una opción de compra. Ese detalle contractual hoy vuelve a cobrar relevancia ante su evidente crecimiento futbolístico.

La opción de compra está condicionada al rendimiento del delantero, y el nivel actual empieza a cumplir con las expectativas planteadas al inicio del acuerdo. En PAOK observan con atención su evolución, conscientes de que mantener esta productividad podría justificar una inversión definitiva.

Para Cruz Azul, el escenario es dual. Por un lado, la revalorización del jugador confirma que el talento sigue ahí; por otro, abre la puerta a una salida permanente que alivie planificación y presupuesto. La institución mexicana sigue de cerca cada actuación desde la distancia.

El futuro inmediato de Giakoumakis dependerá de la constancia. Si sostiene este nivel competitivo y goleador, el desenlace parece claro. Grecia le ha devuelto protagonismo y confianza, y el PAOK tiene en sus manos la posibilidad de convertir este resurgir en una apuesta definitiva.