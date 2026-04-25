Gianluca Prestianni rompió el silencio tras el incidente con Vinicius Jr.

Gianluca Prestianni habló por primera vez tras lo sucedido en el Estadio Da Luz frente al Real Madrid, en el partido de ida del playoff de la UEFA Champions League: “Vinícius Júnior me dijo: ‘Venga, juega un uno contra uno conmigo’, y luego me dijo: ‘Que te j**** a tu madre’. Con Kylian Mbappé, me insultaban juntos", denunció.

Al ser consultado por la dura frase de Mbappé, que lo trató de "j*dido racista", dijo: "Sí, lo escuché. No reaccioné. Llaman racista a alguien cuando nunca ha estado en esa situación. No los admiro como jugadores. Son buenos jugadores, pero nada del otro mundo. Admiro a Lionel Messi".

El episodio nunca se esclareció porque Prestianni se estaba tapando la boca en el momento de hablar, pero la reacción de los futbolistas del Real Madrid fue extremadamente fuerte como para que nada haya sucedido. Su carrera quedó en jaque, y ahora tendrá que cumplir una sanción que lo sacará del Mundial 2026, donde tenía chances de ir.

El comunicado completo de la UEFA

Real Club Celta v SC Freiburg - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

"Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido: Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica) . La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años , a partir de la fecha de la presente decisión.

Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica."