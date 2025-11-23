Gianni Infantino se rinde ante Lionel Messi de cara al Mundial 2026

Lionel Messi pertenece a ese grupo minúsculo de futbolistas imposibles de evaluar con los parámetros habituales. Su fútbol no cabe en el molde estándar ni acepta comparaciones fáciles. Cuando aparece en la conversación, lo hace también el silencio inevitable que provoca alguien que ya no compite con sus contemporáneos, sino con la historia. Da igual si quien habla es un aficionado recién llegado al deporte, un periodista con décadas de cancha o el propio presidente de la FIFA. Todos terminan cediendo ante un talento que, desde hace casi dos décadas, redefine lo que significa ser un jugador de élite.

El ejemplo más reciente vino de Gianni Infantino, quien no dudó en expresar un deseo que, hasta hace unos años, habría parecido fantasía:

“Espero ver a Leo Messi jugar su sexto Mundial para el deleite de todos. Sería un hecho sin precedentes, que solo confirma lo épica e histórica que es esta competición”.

La frase corrió como pólvora por el ecosistema futbolístico global. Para muchos, representó un reconocimiento inevitable a la grandeza de un futbolista que, incluso en el tramo final de su carrera, continúa moviendo agujas, audiencias y emociones. Para otros, especialmente aquellos que no simpatizan con él o que se resisten a colocarlo en lo más alto del podio, las palabras de Infantino fueron la chispa perfecta para encender una vieja discusión: ¿existe favoritismo hacia Messi por parte de la FIFA?

La polémica tomó vuelo en redes sociales y foros de aficionados. Aparecieron teorías, juicios emocionales y comparaciones poco rigurosas que apuntaban a que la “Pulga” es el consentido del organismo que gobierna el fútbol mundial. Una acusación tan repetida como infundada. La realidad es más simple: Messi genera conversación porque su legado, guste o no, es monumental. Cada gesto, declaración o partido suyo provoca ruido porque se mueve en el terreno reservado para los personajes que exceden su propia profesión.

La posibilidad de un sexto Mundial no solo sería histórica; también reabriría el debate sobre la longevidad deportiva, la mística de los grandes y la capacidad de un jugador para seguir inspirando en un deporte cada vez más exigente. Y ahí, como siempre, Messi vuelve a ser Messi: el futbolista que obliga a todos a hablar, incluso cuando preferirían no hacerlo.