Gignac arrancaría como titular en el Tigres UANL vs Atlas

La noche del miércoles 24 de septiembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibirán la visita del Atlas de Guadalajara, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

Medios en Monterrey afirman que el estratega Guido Pizarro realizaría importantes cambios para el duelo de esta noche, entre los cuales destacaría la titularidad del atacante francés: André-Pierre Gignac. Quien maneja la información, es el periodista regiomontano Pello Maldonado.

Llegó el momento! André-Pierre Gignac está contemplado para arrancar hoy como titular en la cancha más pasional del país! The Last Dance!



*Esperen cambios 😳 pic.twitter.com/USSVyIlexN — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 24, 2025

Los aficionados de Tigres UANL preparan un ''caluroso'' recibimiento al entrenador del Atlas de Guadalajara: Diego Cocca

Lo que le tienen preparado a Diego Cocca esta noche en el

Volcán pic.twitter.com/CW2Xv8MLrz — Omar Zeron (@omarzeron) September 24, 2025

El torneo de Clausura 2023 es especialmente recordado por parte de la fanaticada auriazul por dos razones en particular: el campeonato frente a Chivas y el ''abandono'' de Diego Cocca para asumir el cargo como director técnico de la selección mexicana de fútbol.

La directiva felina había armado un proyecto a la medida del argentino. Fichó a jugadores solicitados por él, como es el caso del uruguayo Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, además de haberse desprendido del francés Florian Thauvin, situación que desencadenaría una serie de demandas en perjucio de la institución auriazul.

Sin embargo, Diego pareció no valorar los esfuerzos de los dirigentes, y decidió tomar las riendas de la escuadra tricolor, dejando a Tigres en pleno arranque de campaña, con una cosecha interesante de puntos y un accionar que ilusionaba a los aficionados, pero sin un capitán en el banquillo que continuara llevando el barco por buen camino.