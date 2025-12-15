Gignac será titular en la que puede ser su última final con Tigres

Hace 10 años, proveniente de Francia, llegó al fútbol mexicano un delantero de 29 años con la intención de escribir una historia interesante. Su nombre era André-Pierre Gignac. Lo que nadie imaginaba en aquel momento es que ese fichaje terminaría por convertirse en una de las leyendas más grandes que ha visto la Liga MX. Con la “U” de Nuevo León, Gignac no solo ganó prácticamente todo lo que estuvo en disputa, sino que cambió para siempre la manera en la que Tigres entendió su grandeza.

Gignac fue goles, títulos y carácter. Fue finales, remontadas y noches inolvidables en el Volcán. Se convirtió en el rostro de una era dorada, en el futbolista extranjero más influyente en la historia del club y en un referente que trascendió lo deportivo. Cada gol suyo fue una declaración de identidad y cada celebración, un pacto renovado con la afición felina.

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Hoy, una década después, el contexto es distinto. En las gradas aparecen bufandas con una frase que lo dice todo: “La última y nos vamos, gordo”. Los aficionados de Tigres son conscientes de que el final está cerca. Que quizá la final de esta noche no solo sea la última de Gignac con la camiseta auriazul, sino también su último partido como futbolista profesional. La nostalgia flota en el ambiente, mezclada con la esperanza de un último rugido.

Guido Pizarro lo sabe. Entiende que el delantero francés está más cerca del retiro que de su plenitud física, pero también tiene claro que lo que Gignac ofrece en el ataque no lo tiene nadie más en el plantel. Su lectura del juego, su jerarquía y su capacidad para aparecer en el momento justo siguen siendo diferenciales.

Por eso será titular. Porque en finales, los nombres pesan. Y el de André-Pierre Gignac pesa como pocos en la historia del fútbol mexicano.

Así saltará Tigres para la final de vuelta contra Toluca:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Sánchez Purata y Marco Farfán

Mediocampistas: Rómulo Zwarg y Fernando Gorriarán

Volantes ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta y Ángel Correa

Delantero: André-Pierre Gignac

