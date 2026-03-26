Gilberto Mora da una actualización sobre su estado de salud y su lesión

Después de varias semanas de ausencia debido a una lesión, la joya mexicana del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, Gilberto Mora, se encuentra cerca de volver a las canchas de manera oficial, así lo reveló él mismo a través de sus redes sociales.

En una imagen en sus historias de Instagram donde se le puede ver realizando ejercicios sobre el terreno de juego compartió el siguiente mensaje: “Un poco más”.

El juvenil mediocampista de 17 años estaría enfocado al 100% en su rehabilitación para poder disputar la Copa del Mundo 2026 este verano.

A finales del mes de enero fue diagnosticado con pubalgia justo previo a la convocatoria de la selección mexicana para los juegos amistosos contra Panamá y Bolivia. El último partido que disputó fue en la Jornada 3 de la Liga MX, cuando Club Tijuana recibió al Atlético de San Luis en casa.

Davino adelanta la actualidad de Mora

Desde que se está al tanto de la lesión de Mora, el objetivo del combinado nacional y el club es que llegue listo para los últimos tres partidos amistosos del tricolor contra Ghana, Serbia y Australia.

Fue el propio director de seleccionales nacionales, Duilio Davino, que ha dado a conocer que se espera que 'Morita' empiece a trabajar con su club a principios de abril.

Sebastián Abreu cree que Mora podría tener más minutos en el Clausura 2026

Gil Mora no juega desde la Fecha 3 | Sergio Mejia/GettyImages

El entrenador uruguayo del cuadro fronterizo ha dicho que Gilberto Mora podría volver antes de lo presupuestado, por lo que aún hay oportunidad de que pueda ver acción en el torneo mexicano, de hecho, con las declaraciones de Duilio Davino se ha sabido que volvería al trabajo grupal con el club a principios del mes de abril, por lo que sería factible verlo de regreso entre las jornadas 13 y 15.

"Todos tenemos claro en el club que la prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini temporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos a la final del campeonato", dijo en conferencia de prensa.

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