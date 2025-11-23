Gilberto Mora dejó atrás histórico récord de Rafael Márquez en Liguilla

Si bien el Play-In no es considerado aún como la Liguilla, sigue siendo una fase que ya forma parte de la ronda final del campeonato. Por tal motivo, Gilberto Mora logró superar al histórico Rafael Márquez como el jugador más joven en marcar dentro de la Fiesta Grande, luego de anotar frente a Juárez en la victoria 3-1 de Xolos en la Llave 1 del Play-In, celebrada en el Estadio Caliente.

🎥🎯 17-year-old Gilberto Mora was seen practicing Panenkas and learning from ‘Loco’ Abreu the day before the Juarez game.



The day after, he scored with a Panenka. 🤯



“El Maestro, El Loco taught me; I practiced during training and thank God it went in”.pic.twitter.com/e3J6a5BVip — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 21, 2025

Este jueves en la ‘Perrera Más Grande México’, los Canes Aztecas supieron recuperarse de una diana tempranera del colombiano Óscar Estupiñán para poder remontar 3-1 y ganarse su boleto a la Liguilla del Apertura 2025, de la Liga MX, donde chocarán contra Tigres. Tras el tanto de los Bravos, el marroquí Mourad El Ghezouani apareció por la casa para emparejar los cartones, después vino la expulsión de Alejandro Mayorga que dejó con diez a los visitantes. Y antes de que el argentino Ezequiel Bullaude pusiera el tanto definitivo, una mano del colombiano Homer Martínez permitió que Mora ejecutara un tanto para aumentar la ventaja.



La actual joya mexicana tomó la redonda y con autoridad venció al guardameta Sebastián Jurado, cobrando a lo ‘Panenka’, algo que su técnico, el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, llegó a hacer incluso en una Copa del Mundo. Gracias a su acierto, el mundialista sub-20 se erigió como el jugador más joven en anotar dentro de la Liguilla, con 17 años y 37 días, dejando atrás la marca que tenía Rafael Márquez, de 17 años y 287 días, cuando portaba la casaca del Atlas en el ya lejano Invierno 1996. Justamente, en aquella ocasión, El Káiser de Michoacán también perforó las redes en fase previa a la Liguilla, es decir, en el entonces repechaje, donde golearon 5-1 a Rayados de Monterrey para el juego de Ida.

¡Gilberto Mora superó el récord de Rafael Márquez como el jugador más joven en marcar en Fase Final de la #LigaMX! 👶🇲🇽 pic.twitter.com/R1w730wS4W — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 21, 2025

De este modo, el seleccionado nacional sigue maravillando al balompié mexicano, ya que también mostró grandes cualidades con la selección mayor en la Fecha FIFA de noviembre, sin olvidar que fue uno de los jugadores a seguir en el Mundial Sub-20, rumoreándose que hay varios clubes de Europa interesados en ficharlo.



Sobre el penal que convirtió contra los de Ciudad Juárez, el chiapaneco aceptó que estuvo entrenando cobrar de esa manera, guiado por supuesto de su timonel, El Loco Abreu, que demostró siempre frialdad a la hora de cobrarlos así.

“¿Qué quién me enseñó a patear así?… ¡Pues aquí el maestro, El Loco! practiqué en el entrenamiento, me animé y gracias a Dios entró”



GILBERTO MORA TRAS SU ‘PANENKAZO’



Vía: FOX pic.twitter.com/bBdnbqARGR — MedioTiempo (@mediotiempo) November 21, 2025

