Desde el inicio de su carrera, Gilberto Mora se ha destacado como un jugador de otro nivel. Debutar como profesional en cualquier liga del planeta no es nada sencillo. Tienes que ser un fuera de serie para recibir una oportunidad de dichas dimensiones. El creador de juego de los Xolos de Tijuana en efecto lo es.

Si bien en los meses previo Mora no ha tenido el rodaje deseado debido a una pubalgia, lo que hizo previo a la lesión fue brillante. Su rendimiento tanto en la Liga MX como en la selección mexicana le ha abierto mercado con clubes de abolengo en Europa, así mismo lo confirma su técnico, Sebastián Abreu.

¡Lo quieren los equipos Top!



Loco Abreu confesó interés de algunos equipos por Gilberto Morahttps://t.co/sUH5WvM9Fy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 24, 2026

Esa posibilidad puede tener por cómo ve el futbol, por cómo está preparado. Pero también es real que si fuera argentino, brasilero, uruguayo, tendría hoy 10 alternativas de club top de gama. Sebastián Abreu

El técnico charrúa afirma que Mora será el jugador que ponga el nombre de los Xolos de Tijuana en el escaparate de todo el mundo.

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

También tiene esa particularidad positiva: De Xolos para el mundo. Entonces por eso, esa bandera de Gil, va a ser un antes y un después, también para la historia del club, la visualización de los jóvenes. De decir: Sí, está Hugo Sánchez, Rafa Márquez, sí, espectacular (...). Gil Mora salió acá, de este sintético acá, de este sintético que nos quemamos los pies. Sebastián Abreu

Por ahora, Mora lleva casi todo lo que va de 2026 sin poder sumar minutos dentro del terreno de juego. Una pubalgia cortesía del exceso de partidos en su corta de edad lo ha frenado. Aún así, en Tijuana respetan el futuro del jugador y están abiertos a que se pierda el semestre con el equipo si eso le vale poder llegar sano a la Copa del Mundo.