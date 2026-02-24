Gilberto Mora no está en riesgo rumbo al Mundial 2026 pese a la pubalgia

La situación física de Gilberto Mora ha encendido alertas en el entorno de la selección mexicana, pero, por ahora, no existe un riesgo real de que se pierda el Mundial de 2026. Aunque la pubalgia que padece requiere atención cuidadosa, el plan trazado apunta a proteger su presencia en la Copa.

El futbolista y su entorno han optado por un tratamiento conservador como primera vía para superar la molestia. La decisión no es casual ni improvisada; responde a un análisis detallado de los tiempos de recuperación y de las implicaciones que tendría una intervención quirúrgica en este momento.

Una operación resolvería el problema de raíz, pero también implicaría un periodo de recuperación prolongado que sí comprometería seriamente su disponibilidad para el torneo mundialista. Por ello, el cuerpo médico ha priorizado alternativas que permitan controlar el dolor y fortalecer la zona afectada.

Desde el entorno del jugador existe plena conciencia del escenario. Saben que el margen de maniobra es limitado y que forzar el regreso podría agravar la lesión. La prioridad es llegar en plenitud a 2026, incluso si eso significa asumir una baja prolongada en el presente.

Xolos de Tijuana, club al que pertenece Mora, ha mostrado respaldo total a la decisión tomada. La directiva y el cuerpo técnico respetan el proceso y entienden que la salud del jugador está por encima de cualquier urgencia deportiva inmediata en el calendario local.

El mediocampista continuará fuera de actividad hasta nuevo aviso, sin fecha concreta para su retorno. La evolución del tratamiento determinará cuándo podrá reincorporarse gradualmente a los entrenamientos y, posteriormente, a la competencia oficial.

El manejo conservador implica trabajo específico de rehabilitación, control de cargas y seguimiento constante para evitar recaídas. Se trata de un proceso meticuloso que busca estabilizar la zona afectada sin necesidad de pasar por el quirófano.

En términos de selección nacional, el panorama se mantiene bajo vigilancia, pero sin señales de alarma mayor. Mientras el tratamiento avance conforme a lo previsto, Mora tendría tiempo suficiente para recuperar ritmo competitivo antes de la cita mundialista.

Por ahora, la conclusión es clara: Gilberto Mora no está en riesgo de perderse el Mundial 2026. La estrategia elegida apuesta por la paciencia y la prevención, con la mira puesta en llegar en condiciones óptimas a la máxima vitrina del fútbol internacional.

