Gilberto Mora se perderá los amistosos de México frente a Panamá y Bolivia

Uno de los motivos más interesantes de darle seguimiento a los juegos amistosos que llevará a cabo la selección mexicana en este mes de enero frente a sus similares de Panamá y Bolivia, este jueves 22 y domingo 25, respectivamente, era el simple hecho de observar a futbolistas de la Liga MX que normalmente no reciben oportunidad cuando los que militan en el extranjero son convocados.

¡DÉJENME SOLO! 😭💔



❌ La Selección Nacional de México sufrió la baja por lesión de Gilberto Mora, quien no podrá estar en los juegos amistosos del Tricolor contra Panamá y Bolivia.



➡️ Esta baja no le afectará en lo más mínimo a Mora, pues su nivel lo tiene prácticamente… pic.twitter.com/tmu6lLQdij — MedioTiempo (@mediotiempo) January 20, 2026

Entre ellos está Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, quien ha maravillado al balompié nacional desde que debutó el 18 de agosto del 2024. Sus buenas actuaciones lo llevaron a jugar su primer compromiso con El Tricolor Mayor el 28 de junio del 2025, aunque también ha pasado por las categorías de la sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-20.



Lamentablemente, la considerada joya no podrá estar con el combinado de Javier Aguirre para enfrentar a los canaleros y bolivianos, ya que fue dado de baja porque no pudo reponerse de algunas molestias físicas, así que el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.



Del mismo modo, en el comunicado lanzado por la selección se mencionó que se le hizo una valoración médica al mediocampista. Tras ello, en coordinación con los Canes Aztecas, se determinó que el talentoso chiapaneco continuara con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su escuadra.

¡MORITA ES BAJA PARA EL TRI!



La Selección Mexicana informó que Gilberto Mora deja la concentración debido a molestias musculares.



Su lugar será tomado por Alexis Gutiérrez. pic.twitter.com/8zhDAovuIS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 20, 2026

El centrocampista, que ha sonado para marcharse a Europa en distintas ocasiones, ha tenido cinco apariciones con El Tricolor, sin poder convertir gol, aunque tuvo una destacada actuación en el Mundial sub-20, participando en los cinco partidos, logrando tres goles y dos asistencias.



Con la baja de Morita, quien toma su lugar es el elemento del Club América, Alexis Gutiérrez, quien se integrará a la concentración este miércoles 21 de enero en Panamá. Una decisión que no cae muy bien en la afición porque el jugador ha mostrado muy poco desde su arribo al Nido, sin embargo, este ya es su segundo llamado desde que se puso la elástica azulcrema.