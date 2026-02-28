¿Gilberto Mora se queda fuera del Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

Las últimas semanas han sido de mucha incertidumbre respecto a la situación de la joya mexicana, Gilberto Mora, el jugador del Club Tijuana Xoloitzcuintles vive un momento complicado por una pubalgia que podría hacerle perder su lugar en la convocatoria para la Copa del Mundo 2026 de este próximo verano.

El conjunto fronterizo no pudo ganar en casa en la Jornada 8 al recibir al Club Universidad Nacional e igualar a un tanto. Además, solo han ganado uno de las ocho fechas disputadas y no han ganado en sus últimos cinco partidos disputados.

Abreu dio detalles sobre la recuparación de Mora

"SEGURAMENTE LLEGUE BIEN AL MUNDIAL" 🗣️⚽💥



Sebastián Abreu ve con buenos ojos la recuperación de Gilberto Mora y declara confiado sobre la participación del joven en la próxima Copa del Mundo 🫡 pic.twitter.com/HXgXiaxzun — Claro Sports (@ClaroSports) February 28, 2026

Tras el encuentro, el director técnico rojinegro Sebastián Abreu habló sobre la recuperación de Gilberto Mora. El 'Loco’ no dio fecha de regreso, pero dejó un mensaje alentador a la afición azteca que desea verlo rumbo al Mundial 2026.

Gilito está avanzando bien en su recuperación, aunque aún no hay una fecha definida para su regreso. Se espera que llegue en óptimas condiciones para la Copa del Mundo, que es la máxima prioridad tanto para él como para el club. Es fundamental tenerlo disponible Sebastián Abreu.

"Los jugadores diferentes son importantes porque rompen cualquier esquema defensivo; tienen una lectura de juego distinta, encuentran pases entre líneas, regatean, centran y rematan con ambas piernas", expresó.

"Valoramos la libertad creativa de jugadores como Gilito incentivando el desorden positivo porque todo lo que hagan beneficiará al equipo. Este tipo de futbolistas es esencial, especialmente ante rivales con estructuras defensivas muy cerradas, ya que su talento es distinto y clave para abrir defensas", añadió.

El consejo de Abreu a Mora

¡Buenas noticias para todo México! 🇲🇽🙌



Tras el empate entre Xolos y Pumas, el Loco Abreu se mostró positivo acerca de la recuperación de Gilberto Mora y su presencia con el Tri en el próximo Mundial. pic.twitter.com/bnf2YXwGmZ — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 28, 2026

Por último, Abreu reveló la conversación que tuvo con Mora, en la que le aconsejó no desesperarse y cuidar su salud como prioridad, ya que su lugar en el tricolor lo está esperando, pues ha demostrado con creces su calidad.

"Ahora, lo que le digo es que no debe ponerse ansioso. Ya mostró su nivel, sabemos que está para primera división y selección. Debe recuperarse para la Copa del Mundo; el entrenador sabe que tiene características diferentes y que no hay otro jugador igual. No tiene que demostrarle nada a nadie ni forzarse innecesariamente. La salud es primero: estando bien, sus condiciones futbolísticas le darán el lugar entre los 26 convocados al Mundial", sentenció.