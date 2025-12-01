Gilberto Mora ya aparece en el EA Sports FC 26: su rating, cómo jugar con él y su costo en modo carrera

Gilberto Rafael Mora Zambrano mejor conocido como Gil Morita es la joya azteca de 17 años que ha causado revuelo en el 2025 por su calidad técnica y potencial a tan temprana edad en el máximo circuito de la Liga MX y a nivel selección.

Su buen desempeño futbolístico no solamente ha despertado la atención del fútbol europeo, si no del popular videojuego EA Sports FC 26, pues han dado a conocer su carta y media con un potencial pocas veces visto.

Después de su participación en la pasada Copa del Mundo Sub-20, así como lo hecho en la Copa Oro 2025 con la selección mexicana y su rendimiento en el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, Gilberto Mora está catalogado como uno de los mexicanos con mayor potencial dentro del EA Sports FC 26.

En su más reciente actualización, el EA Sports FC 26 le otorgó una media de 73 puntos lo que lo hace formar parte de los mejores 10 mexicanos del videojuego.

Esta media, lo hacen un jugador atractivo para el Modo Carrera, pues con solo17 años, y sabiéndolo entrenar de manera adecuada, puede elevar su media hasta 87 puntos, lo cual lo convertiría en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

Cabe recordar que, la Liga MX no forma parte del EA Sports FC 26, por lo que tanto Gilberto Mora como el resto de los jugadores mexicanos aparecen como agentes libres. Esto es una ventaja al adquirirlo en el Modo Carrera sin tener que gastar una cifra mucho más costosa en el videojuego.

MEDIA HISTÓRICA DEL FC26🔥



✍️Gil Mora debutó en FC 26 con 73 de media a los 16 años y un potencial de 87.



👀Se convierte en la máxima valoración para un mexicano de 16 años en toda la historia del videojuego.



La mejor promesa del mundo… y es mexicano. 🇲🇽 pic.twitter.com/21pJWMQlRC — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) November 21, 2025

Valoración general de Gilberto Mora en el EA Sports FC 26

🆕 Wonderkid Alert 🚨



🇲🇽 💎 Mexican talent Gilberto Mora is now available in #FC26 Career Mode! 😍



To make things even better he's available as a Free Agent, making him one of the most exciting free signings in years!



Will you sign him up? 👀 pic.twitter.com/7XrHZYGHVg — Career Mode Tracker (@cmtrackernet) November 21, 2025

Su media en el juego, lo sitúa como una joya a nivel mundial con un perfil ofensivo polivalente: MCO (mediocentro ofensivo), EI (extremo izquierdo) y MC (mediocentro).

Destacan sus atributos: regate 74, tiro 65, pases 63 y ritmo 67, además de contar con tres estrellas en movimientos hábiles y pie débil. El juego lo registra con 1.68 metros de estatura y 65 kilos, coherente con su perfil real.