Girona vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal continúa con su pretemporada y este sábado 1° de agosto tendrá un nuevo desafío cuando se enfrente al Girona en condición de visitante. Los Gunners vienen de superar al MK Dons en su primer ensayo y van por un nuevo triunfo mientras buscan llegar de la mejor forma al inicio de la competencia oficial.

El conjunto de Mikel Arteta se impuso al equipo de la League One (tercera división de Inglaterra) por 3 a 0 en un duelo a puertas cerradas con tantos de Reiss Nelson, Ethan Nwaneri y Ceadach O'Neill. Tras medirse con el Girona, en el horizonte cercano también aparecen Betis, Borussia Dortmund y el Como, todos partidos de preparación antes de disputar la Community Shield ante el Manchester City el 16 de agosto.

Los catalanes, recientemente descendidos a la Segunda División de España, llegan con más rodaje, habiendo jugado ya cuatro partidos de preparación ante Qadisiya (0-0), UE Olot (3-1), Alavés (0-1) y Castellón (3-3).

Pronóstico SI

Pese a la localía, el Girona no cuenta con demasiadas herramientas para pelearle la posesión del balón al Arsenal, un equipo que puede ser avasallante sí lo desea. Es el inicio de la pretemporada y la intensidad es menor a un partido oficial, pero la diferencia en jerarquía y volumen de juege de un equipo con el otro es incontrastable.

Pronóstico: Girona 1-3 Arsenal

¿A qué hora se juega el Girona vs Arsenal?

Ciudad : Gerona, España

: Gerona, España Estadio : Estadio Municipal de Montilivi

: Estadio Municipal de Montilivi Fecha : sábado 1° de agosto

: sábado 1° de agosto Hora: 14:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 20:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Girona vs Arsenal

Girona : 0

: 0 Empates : 0

: 0 Arsenal: 1

Último partido entre ambos: 29/01/2025 - Girona 1-2 Arsenal - Champions League, Fecha 8

Girona FC v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Últimos cinco partidos

Girona Arsenal Girona 3-3 Castellón 29/07/26 Arsenal 3-0 MK Dons 25/07/26 Girona 0-1 Alavés 25/07/26 Arsenal 1 (3)-(4) PSG 30/05/26 UE Olot 1-3 Girona 22/07/26 Palace 1-2 Arsenal 24/05/26 Girona 0-0 Qadisiya 18/07/26 Arsenal 1-0 Burnley 18/05/26 Girona 1-1 Elche 23/05/26 West Ham 0-1 Arsenal 10/05/26

¿Cómo ver el Girona vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes, FOX One México Sin transmisión España Sin transmisión

Últimas noticias del Girona

Girona afronta la temporada con un panorama completamente distinto al de los últimos años tras consumar su descenso a Segunda. El histórico Míchel dejó el banquillo y fue reemplazado por Quique Álvarez, quien utilizará el amistoso frente al Arsenal como la prueba más exigente de la pretemporada antes del debut liguero del 16 de agosto ante Leganés.

La plantilla también presenta algunas novedades importantes. Azzedine Ounahi continúa de vacaciones tras alcanzar los cuartos de final del Mundial con Marruecos y no estará disponible, mientras que futbolistas como Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil siguen siendo parte del proyecto pese al descenso. Además, Donny van de Beek continúa sumando minutos después de superar la grave lesión en el tendón de Aquiles que prácticamente lo marginó durante toda la temporada pasada, con el objetivo de recuperar protagonismo en el nuevo ciclo.

Girona FC v Elche CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Posible alineación del Girona (4-3-3): Krapyvytsov; A. Martinez, Lopez, Yaakobishvili, Moreno; Beltran, Martin; Camara, Misehouy, Gil; Vanat.



Últimas noticias del Arsenal

Arsenal afronta el amistoso en Girona con un plantel que poco a poco vuelve a completarse tras el Mundial. Piero Hincapié, Kai Havertz y Viktor Gyökeres ya se incorporaron a la concentración en España y podrían tener sus primeros minutos de la pretemporada, mientras que Ben White también viajó con la delegación después de superar la lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. En cambio, Jurrien Timber regresó a Londres para continuar con la recuperación de su lesión muscular y William Saliba seguirá de baja por los problemas de espalda que sufrió durante el Mundial, por lo que Mikel Arteta deberá improvisar alternativas en defensa.

En cuanto al mercado de pases, el director deportivo Andrea Berta continúa buscando un nuevo refuerzo ofensivo. El gran sueño sigue siendo Vinícius Júnior, aunque el brasileño mantiene como prioridad renovar con el Real Madrid, mientras que las negociaciones con el Newcastle por Bruno Guimarães permanecen estancadas.Fábio Vieira realizó la gira pese a que todo indica que abandonará el club en las próximas semanas mediante un traspaso definitivo.

Arsenal FC Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Kepa; Mosquera, Salmon, Calafiori, Hincapie; Lewis-Skelly, Norgaard; Dowman, Nwaneri, Tzolis; Jesus.

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