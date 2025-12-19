Girona vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga ha disputado 16 jornadas, con algunos clubes teniendo un partido de más, pero al fin y al cabo, el FC Barcelona se mantiene el frente de la tabla con sus 43 puntos, siendo el Real Madrid su más cercano perseguidor con 39 unidades. Después viene el Villarreal (35), el Atlético de Madrid (34) y el Espanyol (30).

Está por cerrarse la primera parte de la temporada 2025-2026, así que la competencia está más viva que nunca, razón suficiente para que los clubes traten de sacar el mayor número de puntos para estar en los primeros lugares de la clasificación y así poder clasificar a torneos internacionales.



Los Colchoneros, que marchan en la tercera casilla, deben acelerar el paso, y por ello es importante que saquen una victoria frente al Girona en el Estadi Montilivi, este domingo 21 de diciembre.

Durante la semana, el equipo del argentino Diego Simeone participó en la Copa del Rey y venció 2-3 al Atlético Baleares en los dieciseisavos de final, con doblete del francés Antoine Griezmann y el italiano Giacomo Raspadori. Ya hablando del torneo local, el Atleti le pegó 2-1 al Valencia a través del capitán Koke Resurrección y Griezmann. Lo malo fue que perdió al defensa francés Clément Lenglet, que sufrió un traumatismo indirecto, es decir, una torsión en su rodilla derecha, sin saber por ahora cuánto tiempo estará fuera.



Con respecto a los Tozudos, antepenúltimos de la clasificación con 15 unidades, deben empezar a remar contra la corriente porque están en lugares de descenso, aunque afortunadamente para ellos la tabla luce pareja y podrían salir de dicha zona en cualquier momento. La semana pasada ganaron 1-2 a la Real Sociedad, tras un doblete del ucraniano Viktor Tsygankov, así que tendrán el ánimo en alto para encarar el compromiso contra los madridistas en su propio campo.

Desafortunadamente el historial es negativo para el local, ya que su último duelo acabó 0-4 a favor de los visitantes y antes de eso, en el 2024, hubo dos triunfos para el Atlético (3-0 y 3-1) y una victoria para el Girona (4-3).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Girona vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Girona, España

Estadio: Municipal de Montilivi

Fecha: domingo, 21 de diciembre

Horario: 08:00 h (EEUU ET), 07:00 h (México), 14 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Girona vs Atlético de Madrid por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, Fubo Sports ESPN app México SKY Sports Izzi Go España Movistar LaLiga, DAZN Movistar+

Últimos cinco partidos del Girona

Rival Resultado Competición Real Sociedad 1-2 V LaLiga Elche 3-0 P LaLiga Ourense CF 2-1 P Copa del Rey Real Madrid 1-1 E LaLiga Real Betis 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Atlético Baleares 2-3 V Copa del Rey Valencia 2-1 V LaLiga PSV Eindhoven 2-3 V UEFA Champions League Athletic Club 1-0 P LaLiga Barcelona 3-1 P LaLiga

Últimas noticias del Girona

Preocupado por su actual presente, el equipo rojiblanco tiene en mente cómo reforzarse para el resto de la temporada, por eso, intentará ir por el fichaje del argentino Claudio Echeverri. De acuerdo con la Cadena SER, el mediocentro ofensivo ya habría dado el sí a cancelar su cesión con el Bayer Leverkusen de Alemania y así, poder recalar en el cuadro español, pues no habría problema entre este último y el Manchester City de Inglaterra para llegar a un acuerdo.



Sin embargo, la llegada del juvenil implicaría la salida de uno de los tres extranjeros que actualmente militan en el club. El brasileño Vitor Reis luce intocable, al ser el más regular en el once titular, por lo tanto, el sacrificado podría ser el colombiano John Solís, que tiene poca participación, aunque al parecer no estaría cerrada la posible partida de su compatriota Yáser Asprilla, mas la fuerte inversión hecha en su fichaje lo hace complicado.

Claudio Echeverri | BSR Agency/GettyImages

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Luego de la victoria en la Copa del Rey, El Cholo Simeone se dijo contento por la buena actuación del guardameta argentino Juan Musso, quien fue clave para poder avanzar a la siguiente ronda, aunque también alabó al resto de sus pupilos, tal como Antoine Griezmann, que hizo un doblete.



“Me pone muy contento por Juan porque viene trabajando muy bien, esperando su momento para rendir. Y hoy hizo un partido importante, donde tapó dos o tres mano a mano muy buenos, lo que nos permitió estar en el partido. La verdad hay chicos que no han jugado hace bastante tiempo. El casi de Javi (Galán), Carlos Martín, Raspadori, (Thiago) Almada, Robin (Le Normand), que vienen sin tantos minutos dentro del equipo. No es fácil el ‘tomá, jugás, respondé’. Y la verdad que desde su actitud, de su compromiso y de la intención, me gustó el equipo. (Griezmann) está más contento, más feliz. Es lo quiere él: hacer goles, ayudar al equipo, intentar llegar lo más lejos en todas las competiciones que tenemos. Hoy trabajó el partido muy bien en los noventa minutos, me encantó. Así que la verdad me voy contento con el trabajo general del equipo”, declaró.



“Ellos tuvieron situaciones. Musso posiblemente haya sido el mejor y me pone contento que haya sido el mejor; por eso está, para que ataje. Y evidentemente el equipo después ha tenido contundencia para ganar. Cuando uno tiene contundencia y el otro no, pasa a ser injusto. Pero al final el fútbol es la contundencia y la calidad. A mejores jugadores, más calidad y más posibilidades de gol. Nos pasa a nosotros contra otros rivales”, finalizó el técnico.

Diego Simeone | NurPhoto/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Girona FC (4-2-3-1)

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Álex Moreno, Daley Blind, Vitor Reis, Arnau Martíez

Mediocampistas: Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Iván Martín

Delanteros: Vladyslav Vanat, Bryan Gil, Viktor Tsygankov

Real Sociedad V Girona Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nico González, Koke Resurección, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Atletico De Madrid V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Pronóstico SI

Debido a la compleja situación que vive el Girona, es lógico que el Atlético de Madrid parte como gran favorito, sumado a ello, este último lleva tres partidos consecutivos anotando por lo que difícilmente se irán sin anotar. Los locales podrían complicar por ratos, pues a los Colchoneros se les complicó la Copa del Rey, pero al final de cuentas, se puede asegurar que los visitantes triunfarán.

Girona 1-3 Atlético de Madrid

