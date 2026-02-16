Girona vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Se cierra la correspondiente Jornada 24 de LaLiga con el enfrentamiento entre el Girona y el FC Barcelona, un duelo importante para el conjunto blaugrana que busca mantenerse en la cima de la clasificación general.

Los dirigidos por Hansi Flick, tras el triunfo del Real Madrid, ocupan la segunda posición con 58 unidades, producto de 19 triunfos, un empate y tres derrotas. No obstante, con una victoria volverán a lo más alto de la tabla. Mientras, el cuadro gerundense es doceavo de la tabla con 26 puntos con seis victorias, ocho empates y nueve derrotas en lo que va del curso español.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro culé en sus aspiraciones por el campeonato español.

¿A qué hora se juega el Girona vs Barcelona?

Ciudad : Girona, España

: Girona, España Estadio : Estadio Montilivi

: Estadio Montilivi Fecha : lunes 16 de febrero

: lunes 16 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: César Soto Grado

César Soto Grado VAR: David Gálvez

Estadio Montilivi será la sede del partido | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Girona vs Barcelona (últimos cinco partidos)

Girona : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Barcelona: 3

Último partido entre ambos: 18/10/25 - FC Barcelona 2-1 Girona - LaLiga

Últimos 5 partidos

Girona Barcelona Sevilla 1-1 Girona 08/02/26 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona 12/02/26 Real Oviedo 1-0 Girona 31/01/26 Barcelona 3-0 Mallorca 07/02/26 Getafe 1-1 Girona 27/01/26 Albacete 1-2 Barcelona 03/02/26 Espanyol 0-2 Girona 16/01/26 Elche 1-3 Barcelona 31/01/26 Girona 1-0 Osasuna 10/01/26 Barcelona 4-1 Copenhague 28/01/26

¿Cómo ver el Girona vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México Sky México, Sky+ y Izzi España DAZN España

Últimas noticias del Girona

El Girona FC ha cerrado la incorporación del portero Rubén Blanco, que llega al club en calidad de jugador libre tras finalizar su etapa en el Olympique de Marsella. El portero gallego, nacido en Mos (Pontevedra) el 25 de julio de 1995, firma con el Girona hasta el 30 de junio de 2026.

Rubén Blanco destaca por su seguridad bajo palos, unos reflejos excelentes en acciones de corta distancia y una buena gestión del área tanto en situaciones de balón parado como en centros laterales.

Posible alineación de Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Iván Martín, Fran Beltrán, Lemar; Bryan Gil, Tsygankov, Vanat.

Últimas noticias del Barcelona

El Atlético de Madrid goleó al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y da un paso de gigante para pasar a la gran final. Eric Garcia en propia meta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez fueron los goleadores rojiblancos y dejan muy encarrilado el billete para luchar por el título.

Ahora los culés tendrán que prepararse para el partido de vuelta que será el próximo 3 de marzo desde el Spotify Camp Nou.

Posible alineación de Barcelona (4-3-3): Joan García; Julés Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Dani Olmo, Fermín López; Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro blaugrana viene de un derrota importante en la semifinal de ida de la Copa del Rey que les dio en el estado anímico, sin embargo, no se pueden permitir bajar la guardía en el campeonato español y perder ventaja en el liderato, por lo que a pesar de ello deberían ganar como si fuese una final, pues en las últimas fechas estos resultados pueden marcar la diferencia.

Girona 1-3 Barcelona.

