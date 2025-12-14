El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, advirtió que era “peligroso” dejar a William Saliba en el campo durante los 90 minutos de la victoria del sábado sobre el Wolverhampton Wanderers en la Premier League, pero no tuvo otra opción tras la salida de Ben White en la primera parte.

Hubo muchos aspectos de la victoria por 2-1 que enfurecieron a Arteta. La resistencia defensiva del equipo fue duramente criticada, mientras que el poderío ofensivo de un equipo que necesitó dos autogoles para vencer al último clasificado de la división recibió una dura reprimenda del descontento entrenador.

Arteta también cuestionó la creciente crisis de aptitud física que parece apretarse alrededor de los Gunners después de cada juego.

William Saliba salió ileso de la visita del sábado de los Wolves | Marc Atkins/GettyImages

El sorpresivo regreso de Saliba este fin de semana se prolongó mucho más de lo que Arteta hubiera deseado tras la interrupción de White en la primera media hora. Ya sin Gabriel, Cristhian Mosquera ni el sancionado Riccardo Calafiori, el central no tuvo oportunidad de gestionar sus minutos.

“Tuvimos que arriesgar a Willy”, se preocupó Arteta. “Probablemente no fue la mejor decisión jugar los 90 minutos porque estábamos comprando boletos para otra lesión. Pero no tenemos a nadie más. Eso es peligroso, sin duda”.

Saliba pareció salir ileso del encuentro y no tendrá que volver a jugar hasta dentro de al menos siete días, ya que el Arsenal tendrá un respiro la próxima semana. Sin embargo, el panorama para White no era tan prometedor.

Arteta ofrece información actualizada sobre la lesión de Ben White

El impulso de Ben White se ha visto frenado | Marc Atkins/GettyImages

Durante un inusual momento de empuje en una tibia primera mitad en el Emirates el sábado por la noche, el delantero de los Wolves, Hwang Hee-chan, lideró una ofensiva individual tras un saque largo del Arsenal. El internacional surcoreano fue perseguido por una nube de camisetas rojas, pero aun así logró forzar una parada de David Raya.

White formó parte de ese grupo de perseguidores antes de levantarse agarrándose la parte posterior de la pierna. Arteta reveló después del partido que “parece una lesión en el tendón de la corva” del lateral derecho que regresaba y no proporcionó ningún diagnóstico sobre la gravedad. “Desconocemos la gravedad”, suspiró.

Sin embargo, el entrenador tenía una idea sobre la causa de este problema: la sobrecarga.

“Obviamente, no ha jugado muchos minutos debido a su problema de rodilla anterior, y en cuanto empezó a coger impulso, tuvo que jugar mucho porque no teníamos otra solución”, se quejó Arteta.

Con White, que se une a Mosquera y Gabriel, Timber se ha quedado sin cobertura. El versátil holandés ha sido increíblemente útil como central, pero ahora será necesario como lateral derecho hasta que White o Mosquera se recuperen por completo, lo que podría ocurrir en 2026.

Las menguantes opciones defensivas del Arsenal