Gonzalo celebra su hat trick: “Estoy muy feliz por los goles, pero más por la victoria”

El Real Madrid comenzó 2026 con una victoria contundente y necesaria para tratar de recuperar el terreno perdido en LaLiga. La goleada de 5-1 sobre el Betis este domingo tuvo como gran protagonista a uno de sus canteranos, Gonzalo García, que volvió a brillar con la camiseta de los merengues con un hat trick.

El delantero de 21 años de edad que dio mucho de qué hablar en el Mundial de clubes el año pasado no tenía goles en esta temporada de La Liga antes de la tarde de este domingo. Jugando como titular en ausencia del lesionado Kylian Mbappé, le respondió de la mejor forma posible al entrenador Xabi Alonso.

Y aunque fue una gran jornada para un jugador que intenta ganar más minutos en el campo, el joven eligió poner por encima el beneficio del equipo. “Es una tarde especial, muy feliz por los goles pero más contento con la actuación del equipo y la victoria. No había pedido esto. Es una bonita manera de empezar el año”.

“Salir ovacionado por todo el Santiago Bernabéu es un sueño. Estoy bastante contento, es una gran manera de empezar el año. Me quedan buenas sensaciones y estoy concentrado para el siguiente partido”, agregó Gonzalo, que hizo un guiño a la producción de los canteranos. “Todos los goles de hoy, es un ejemplo para todos los canteranos que están trabajando en Valdebebas. No solo los míos, también los de Asencio y Fran García representan que con trabajo y esfuerzo es todo posible”.

Con los pies en la tierra

Gonzalo aprovecha su oportunidad | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Para Gonzalo fue difícil elegir cuál de sus tres anotaciones le produjo mayor satisfacción. “Los tres son muy especiales. Es imposible quedarme con uno”.

El atacante no se siente incómodo por su rol de suplente que le ha llevado a ver pocos minutos de acción esta temporada. Entiende que tener por delante a Kylian Mbappé lo explica todo.

“Es verdad que están siendo pocos minutos pero porque delante está Mbappé que lleva una temporada espectacular. Prácticamente a gol por partido. Obviamente Mbappé es el mejor del mundo y a nosotros nos da mucho. No siento responsabilidad o presión ninguna. Todos están conmigo y yo trato de hacerlo lo mejor posible”, apuntó.

“Esto es el Madrid. Tengo delante a los mejores jugadores del mundo. Yo me centro en mí, en aprovechar las oportunidades. Espero cumplir y ayudar a mis compañeros”.