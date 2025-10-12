Gonzalo García confiesa cuáles son sus sensaciones ante la falta de oportunidades en el Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Gonzalo García, insiste en que tomó la decisión correcta al renovar su contrato con el club merengue. Esto, a pesar de su limitado papel en LaLiga al inicio de la temporada 2025/26.

García se ganó un puesto en el primer equipo de Xabi Alonso tras una sorprendente participación en el Mundial de Clubes, en la que aprovechó al máximo la baja por enfermedad de Kylian Mbappé y terminó el torneo como el mejor goleador.

Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Megan Briggs/GettyImages

“Mi única opción siempre ha sido quedarme en el Real Madrid. Para mí, es un sueño formar parte del primer equipo. Y por ahora, estoy muy contento con la decisión que tomé”, declaró García a MARCA.

García solo disputó seis partidos con el primer equipo del Madrid antes del Mundial de Clubes y no marcó en ninguno de estos duelos. Renovó su contrato con el Real Madrid gracias a su gran verano y el nuevo convenio se extiende hasta 2030.

"Ser parte del primer equipo es un sueño"

García salió de la nada en el Mundial de Clubes | Luke Hales/GettyImages

Sin embargo, no ha habido continuidad en ese estado de forma al inicio de la temporada 2025-26. El regreso de Mbappé a su plena condición física y la regularidad en la delantera ha limitado a García a solo 101 minutos de acción (y sin contribuciones de gol) en todas las competiciones.

“Hablamos del mejor club del mundo, y la competencia va a ser feroz, porque los mejores del mundo siempre están aquí. Pero para mí, tras tantos años en la cantera y siendo aficionado del Real Madrid desde niño, es un verdadero sueño formar parte del primer equipo, y no me arrepiento de nada”, añadió.

Gonzalo García no es el único delantero del real Madrid que está teniendo dificultades para conseguir minutos y estar en forma en estos momentos; la joven promesa brasileña Endrick también espera que su temporada despegue.

Con el nivel de Mbappé, va a ser difícil para Xabi Alonso brindar oportunidades a García y Endrick, sus jóvenes delanteros.