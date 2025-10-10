Gonzalo García habla del caso Valverde en el Real Madrid: "Siempre hay una primera vez..."

Gonzalo García fue el delantero sensación del Mundial de Clubes para el Real Madrid. Su repentina y estruendosa aparición le dio la posibilidad al Merengue de llegar muy lejos en el campeonato, viéndose truncada la oportunidad de ganarlo cuando el PSG lo goleó en semifinales.

Cuando parecía que se ganaba un lugar en el equipo titular Blanco, el tridente encabezado por Vinícius, Mbappé y sumado al gran presente del recién llegado Franco Mastantuono, complicó su panorama.

Así las cosas, sus minutos se vieron totalmente segmentados, generando alguna duda sobre si era una decisión correcta quedarse a pelear en Valdebebas o no.

"Mi única opción siempre fue la de quedarme en el Real Madrid", reconoció en 'El Larguero', desde la concentración de la selección de España Sub 21. Y agregó sin titubear: "No me arrepiento de seguir acá".

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Luke Hales/GettyImages

Más allá de su pasado y futuro inmediato, también fue consultado por la situación profesional de su compañero Federico Valverde, quien por algunos días se vio inmerso en una polémica sobre la posición en el campo donde jugar con la camiseta del Madrid, y Gonzalo zanjó rápidamente cualquier tipo de polémica.

"Lo dijo el mister en su día, y nunca nadie se negó a jugar en una posición. Sea donde sea, estoy seguro que cualquier jugador jugaría en cualquier posición por ayudar al equipo", y agregó:

"¿Si a mi me dicen para jugar de lateral? Por supuesto, ahí, o de central o hasta portero si hace falta, nunca lo hice pero siempre hay una primera vez".

Por último, se mostró muy agradecido con Xabi Alonso, a quien le dedicó palabras muy sentidas: "Él siempre me mostró confianza durante el Mundial de Clubes, estuvo dándome consejos para que estuviera lo más tranquilo posible. Es muy cercano con todos. Es de los mejores entrenadores del mundo”.

