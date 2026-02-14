El presente por el que atraviesa Gonzalo García con el Real Madrid es digno de admiración y para muestra está el gol que acaba de marcar frente a la Real Sociedad en esta Jornada 24 de LaLiga, en el partido disputado en el Santiago Bernabéu.

Apenas corría el minuto 5 del encuentro y los merengues se fueron al frente en una jugada por la pradera derecha, ahí apareció Trent Alexander Arnold, quien vio el movimiento del ariete español y le sirvió la pelota con comba hacia adentro para dejarlo en ventaja frente a su marcador más cercano, quien no pudo evitar que García punteara la pelota para que esta se fuera rondando suavemente al fondo del marco.

Este tanto significó el uno por cero momentáneo del encuentro, pero además colocó a Gonzalo como el tercer máximo goleador de la escuadra madridista en todas las competencias en lo que va de la temporada 2025/26.

Este fue el sexto gol del canterano en la campaña, con lo que se colocó a dos tantos de Vinicius Junior, quien ha marcado en ocho ocasiones y también por debajo de Kylian Mbappé, quien es el máximo romperedes del equipo con 38 anotaciones.

Además este gol es especial para el mediocampista inglés, quien dio la asistencia de gol, puesto que tenía una serie de partidos fuera, siendo su último encuentro disputado el 3 de diciembre frente al Valencia y ya participó activamente para la causa merengue.