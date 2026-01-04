Comenzó el 2026 para el Real Madrid y con esto llegó el duelo de la Jornada 18 frente al Real Betis, mismo que se está disputando en el Estadio Santiago Bernabéu y que ya se encuentra uno por cero en favor de los locales gracias a un tanto de Gonzalo García al minuto 20 del encuentro.

A sabiendas de que el Futbol Club Barcelona ya había sacado sus tres puntos este fin de semana, la escuadra de Xabi Alonso salió con todo a disputar este duelo y fue así que llegó una jugada de cobro de falta por la banda izquierda en la que Rodrygo tomó la pelota y la sirvió ante un buen movimiento del ariete español, quien ante una mala marca logró rematar de cabeza solo dentro del área chica para poner el primero de la noche.

Real Madrid v Real Betis - LaLiga | Anadolu/GettyImages

Con esta asistencia el mediocampista brasileño llegó a dos asistencias y dos goles en sus últimas cuatro apariciones como titular con la camiseta blanca, mientras que para García fue su primer tanto en esta temporada 2025/26 de LaLiga, poniéndole fin a la racha sin marcar, la cual databa desde el 5 de julio frente al Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes de la FIFA.

RMA 1-0 BET (20') - Gonzalo tiene muchas virtudes, pero la más destacable es su remate de cabeza. No anotaba con el Real Madrid desde el 5 de julio de 2025 (contra el Dortmund, en el Mundial de Clubes).



Gonzalo acaba de marcar su primer gol en La Liga y pone fin a una racha de… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 4, 2026

Además de esto, el delantero español también cortó una racha de 17 goles marcados por futbolistas no nacidos en aquel país ibérico, ya que hombres como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Eduardo Camavinga y Dean Huijsen habían marcado desde que Álvaro Carreras lo hiciera frente al Valencia en la décimo primera fecha del máximo circuito del balompié español, ahí el encuentro terminó cuatro goles por cero en favor del Madrid.