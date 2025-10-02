Gonzalo Piovi da la cara por Kevin Mier tras sus últimas actuaciones con Cruz Azul

Los últimos encuentros no han sido nada sencillos para Cruz Azul dentro de la Liga MX. El cuadro de la capital del país ha perdido la cima del torneo en un lapso de 72 horas. Un empate con Querétaro como locales y una derrota en el patio de los Xolos de Tijuana firmaron dicha baja de los de La Noria.

En el encuentro con el Querétaro, el gran villano fue Kevin Mier, quien de nueva cuenta cometió un error ridículo que le costó puntos a los celestes. Siendo el caso, las críticas para el colombiano no se han hecho esperar. A pesar de ello, el cuerpo técnico y el plantel celeste le dan la mano, uno de ellos, Gonzalo Piovi.

El portero que más me sorprendió fue Kevin Mier, desde el momento en que llegué; con los pies, fue el compañero que técnicamente más ha destacado. De los arqueros con los que he compartido en plantel fue de los mejores que conocí técnicamente. Con los pies es un animal. Gonzalo Piovi

Más allá del apoyo público de parte del argentino, está claro que el nivel del colombiano ha ido a la baja de forma radical. Tanto en su juego de pies como en su desempeño debajo de los tres postes. Tal es el caso que en el más reciente encuentro de los celestes como locales, la afición expresó su malestar con el meta en forma de abucheos.

La mala racha de Kevin inició en la liguilla pasada donde un exceso de confianza del arquero dejó fuera de la final de la Liga MX a Cruz Azul.

Ahora mismo no está del todo claro si los problemas con Kevin giran en torno a un asunto deportivo o psicológico. Lo que es un hecho es que el arquero debe revertir dicha situación lo más pronto posible.

