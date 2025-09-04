Gonzalo Piovi rompe el silencio luego de su fichaje fallido por el Inter Miami

Sobre el cierre de mercado, Cruz Azul tuvo pendientes que resolver cortesía de su zaguero estelar Gonzalo Piovi. El jugador tuvo en la mesa una oferta importante de parte del Inter Miami de la MLS, misma que deseaba aceptar, por lo que el cuadro de la Liga MX mostró apertura a la salida.

Al final, el movimiento no se firmó ya que el cuadro de la capital de México y el conjunto de Miami no llegaron a un acuerdo por las formas de pago. Par de semanas después de que todo ha quedado descartado, el jugador rompe el silencio el respecto de lo que hoy es un fichaje fallido.

🔥 ¡ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU FICHAJE CAÍDO CON INTER MIAMI!#LUP | En exclusiva para FOX Sports México, Gonzalo Piovi habló sobre la llamada que tuvo con Messi y su sentir tras quedarse en Cruz Azul 🚂@David_EGhttps://t.co/ltpBBqqfPf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2025

Fue un poco revolucionario. Que el mejor del mundo te venga a buscar para jugar en su equipo, a uno como futbolista es un orgullo que él tenga la intención de llevarme al equipo donde está jugando. Quiere decir que las cosas las estoy haciendo muy bien. Gonzalo Piovi

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

También aseguró que se mantiene tranquilo y feliz dentro de Cruz Azul pese a los hechos.

Lamentablemente, las cosas no se pudieron dar por temas de negociaciones que hay en el futbol, pero también estoy muy contento acá (Cruz Azul). Gonzalo Piovi

EL jugador concluyó afirmando que todo el tiempo buscó el beneficio para Cruz Azul, por lo que dejó en manos de las directivas el movimiento.

Fue un poco también lo que le brindé a la dirigencia, que si a ellos les servía también, en cuanto a lo económico, yo no me iba a meter en la negociación. Entonces si era algo que a ellos les servía yo salía, y si las negociaciones no se daban (...) yo la verdad estaba muy contento acá y voy a querer permanecer siempre acá. Gonzalo Piovi

