''Gracias por todo mi capitán'', el emotivo recibimiento que hace llorar a Lionel Messi en el Monumental

El jueves 4 de septiembre del 2025 será una fecha sumamente especial, la cual quedará guardada para siempre en el corazón de todos los futboleros, sobre todo de aquellos que nacieron en Argentina y tuvieron el privilegio de disfrutar de Lionel Messi desde el día uno hasta el día de hoy, cuyo legado en el balompié comenzará a escribirse en pasado.

Porque cuando el árbitro marque el inicio del encuentro entre la selección Argentina de fútbol y la escuadra de Venezuela, para las fechas finales en la clasificatoria de la CONMEBOL, empezarán a correr los últimos noventa minutos de Lionel Messi defendiendo la camiseta de su selección en un partido oficial, disputado en tierras argentinas.

Estadio Monumental ahead of what may be Messi's last match in Argentina:



'Thank you for everything my captain'



🩵 pic.twitter.com/hCFfbFJ4SU — B/R Football (@brfootball) September 4, 2025

Entre ovaciones y cánticos de agradecimiento, los hinchas argentinos recibieron a su jugador número diez. Ese hombre que luchó siempre por la causa albiceleste, que se cayó y se levantó una y otra vez, demostrándole al mundo que la suya sería una historia distinta.

Si su legado hubiera sido escrito en otros tiempos, habría papeles en el viento, tapizando por completo el césped del Monumental. Pero aunque hoy vivimos en otra época, la grandeza de quien llenara de gloria al Barcelona y lo ganara absolutamente todo, tanto a nivel de clubes como con la selección, supera cualquier gesto de pirotecnia y color de tribuna.

Hoy empieza a escribirse un capítulo que todos los amantes del buen fútbol no queríamos que llegara nunca: el final del más grande. El final de Lionel Messi, veinte años y un día después de su primer partido con la selección Argentina de fútbol.