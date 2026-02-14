Graham Potter se muestra ilusionado con la esperada vuelta de Isak

El seleccionador sueco, Graham Potter, ha admitido que el delantero del Liverpool, Alexander Isak, tiene posibilidades de recuperarse de su fractura de peroné antes del parón internacional de marzo.

El delantero sufrió la terrible lesión a finales de 2025 y nunca se ha fijado un plazo formal para su recuperación. En aquel momento, los informes indicaban que simplemente necesitaría "meses". Sin embargo, Potter cree que su delantero estrella podría volver a la acción antes de lo previsto.

"Espero que puedan jugar", dijo Potter sobre Isak y Dejan Kulusevski, del Tottenham Hotspur. "Pero son lesiones importantes. Es difícil recuperarse de lesiones así para marzo, pero existe una posibilidad. Sí, he hablado con ambos. Están recuperando el terreno de juego y son optimistas. Están trabajando muy duro en casa, en el equipo del club, para intentar jugar con nosotros en marzo", agregó.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La temporada 2025/26 ha sido desastrosa para Isak. El jugador se declaró en huelga para forzar su salida del Newcastle United, valorada en 170,5 millones de dólares y fichó por el Liverpool. El Anfield, el delantero sueco solo marcó tres goles en 16 partidos antes de caer lesionado; su último gol llegó justo en el acto en el que se lesionó.

El prestigio de Isak se vio aún más cuestionado por el buen comienzo de otro fichaje del verano, Hugo Ekitiké. El jugador de 23 años ya suma 15 goles esta temporada, pero ha sufrido una racha de inactividad frente a la portería. De hecho, dos goles contra el Newcastle a finales de enero fueron la única vez que ha marcado en sus últimos siete partidos de la Premier League.

La incapacidad del Liverpool para rotar en ataque ha pasado factura en ausencia de Isak, pero si la predicción de Potter se cumple, su regreso podría estar mucho más cerca de lo esperado inicialmente.

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Si bien es innegable que Isak estaba lejos de su máximo potencial antes de lesionarse, su inminente disponibilidad aportaría un nuevo refuerzo a la plantilla de Arne Slot, que ha estado muy carente en los últimos meses.

Como mínimo, el regreso de Isak proporcionaría un descanso muy necesario a Ekitiké, cuyo regreso a la forma goleadora sería un gran impulso para las esperanzas del Liverpool de clasificarse para la Champions League.

