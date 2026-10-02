Grecia vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones

Duelo de alto voltaje por la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27. Este domingo 4 de octubre Grecia enfrenta a Alemania por la cuarta fecha del Grupo A2, zona que también integran Países Bajos y Serbia.

El conjunto helénico vive un presente soñado. De la mano de Ivan Jovanović lidera el grupo con 7 puntos sobre 9 posibles: arrancó con un triunfo 2-1 sobre Serbia, dio el batacazo histórico al vencer por primera vez en su historia a Alemania por 1-0 y empató 2-2 ante Países Bajos tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Alemania, en cambio, atraviesa un arranque de ciclo irregular bajo la conducción de Jürgen Klopp. Tras empatar 1-1 en el debut ante Países Bajos y sufrir la inesperada derrota ante Grecia, el técnico alemán consiguió su primer triunfo al mando de la Mannschaft con un 2-0 sobre Serbia gracias a los goles de Bischof y Wirtz. Un resultado que le devolvió algo de calma al proyecto, aunque Alemania todavía necesita ganar en Salónica para no quedar relegada en la pelea por la clasificación del grupo.

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Ambos equipos llegan con argumentos de peso. Grecia, invicta y puntera del grupo, tiene el envión anímico y la localía a su favor, además del precedente reciente de haberle ganado a Alemania. Sin embargo, la Mannschaft acaba de mostrar una reacción ante Serbia y no va a resignarse a perder dos veces seguidas ante el mismo rival, algo que además sería un golpe histórico para su orgullo futbolístico. Con el equipo alemán reforzando la marca sobre Karetsas y Pavlidis, y Grecia bien plantada atrás como viene demostrando, el partido tiene todos los condimentos para tener un trámite sumamente parejo.

Pronóstico: Grecia 1-1 Alemania

¿A qué hora se juega Grecia vs Alemania?

Ciudad : Salónica, Grecia

: Salónica, Grecia Estadio : Toumba Stadium

: Toumba Stadium Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Historial de enfrentamientos directos entre Grecia y Alemania (últimos 5 partidos)

Grecia: 1

1 Empates: 0

0 Alemania: 4

Último partido entre ambos: 27/09/26 - Alemania 0-1 Grecia - Nations League 26/27, Grupo A2

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2 | Alex Grimm/GettyImages

Últimos 5 partidos

Grecia Alemania Grecia 2-2 Países Bajos 1/10/2026 Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026 Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Serbia 1-2 Grecia 24/09/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Grecia 0-1 Italia 07/06/2026 Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay 29/6/2026 Suecia 2-2 Grecia 04/06/2026 Ecuador 2-1 Alemania 25/6/2026

¿Cómo ver Grecia vs Alemania por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Grecia

El gran protagonista del momento histórico es Ivan Jovanović, que tiene a su equipo invicto y en lo más alto del grupo pese a la decepción del empate ante los neerlandeses, en el que el equipo se relajó tras ponerse 2-0 arriba. Konstantinos Karetsas, la joven perla del fútbol heleno, sigue ganando protagonismo en la creación de juego, mientras que Vangelis Pavlidis se mantiene como la referencia ofensiva del equipo.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2 | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Posible alineación de Grecia (4-4-2): Tzolakis; Tsimikas, Mavropanos, Retsos, Saliakas; Tzolis, Androutsos, Karetsas, Kourbelis; Pavlidis, Ioannidis.

Últimas noticias de Alemania

Jürgen Klopp dividió su convocatoria en dos listas separadas para esta ventana de octubre, y nombres habituales como Joshua Kimmich y Oliver Baumann quedaron fuera del grupo que afronta este partido.

Para la revancha en Salónica, el técnico alemán repite en gran parte el equipo que consiguió su primer triunfo al mando de la Mannschaft, con Jonas Urbig bajo los tres palos y la dupla Bischof-Wirtz autora de los dos goles ante Serbia.

FBL-EUR-NATIONS-GER-SRB | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Posible alineación de Alemania (4-2-3-1): Urbig; Treu, Anton, Thiaw, Mittelstädt; Pavlović, Bischof, Wirtz; Gnabry, Woltemade, Scherhant.

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