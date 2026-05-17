Antoine Griezmann merecía irse por todo lo grande en su despedida con la camiseta del Atlético de Madrid en el Metropolitano y lo logró. El francés alcanzó las 90 asistencias en 563 partidos de LaLiga y sumó otra cifra gigante dentro de una carrera ligada casi por completo al club rojiblanco. Solo Lionel Messi con 155 y Karim Benzema con 102 figuran por delante del delantero en ese apartado.

La jornada frente al Girona dejó otro motivo de aplausos para el futbolista de 35 años. Griezmann disputó su encuentro 500 con la camiseta del Atleti en todas las competiciones, pasó a integrar un grupo reservado dentro de la institución madrileña, grupo que comparte con Koke, que tiene 739 partidos encima, y Jan Oblak, con 538.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El atacante llegó al club en el verano de 2014 procedente de la Real Sociedad. Su estreno oficial ocurrió el 19 de agosto de ese año en la Supercopa de España frente al Real Madrid. Semanas después convirtió su primer gol frente al Olympiacos y desde entonces no hizo más que dejas su nombre esculpido en la historia grande del Colchonero, donde marcó 212 goles y realizó 93 asistencias teniendo en cuenta todos los partidos oficiales.

La asistencia número 90 en liga apareció este domingo. Griezmann recibió dentro del área y mandó un pase para que Ademola Lookman remate al arco y se convierta en el autor del 1-0.

Diego Simeone habló sobre el francés antes del encuentro y sostuvo que Griezmann posiblemente sea "el mejor futbolista que pasó por el Atlético de Madrid" y remarcó su condición de jugador diferencial dentro del plantel rojiblanco.

Durante 10 campañas con la camiseta colchonera, el delantero conquistó la Supercopa de España de 2014, la Europa League de 2018, la Supercopa de Europa del mismo año y LaLiga 2020/21.