Guardiola admite su error y quiere que Rodri renueve con el Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, expresó su deseo de que Rodri continúe en el club y reconoció que el equipo cometió un error al adelantar su vuelta tras una grave lesión. El técnico destacó la importancia del mediocampista español dentro del equipo y explicó que su recuperación llevó más tiempo del esperado porque regresó antes de lo previsto.

Guardiola fue al grano al referirse al futuro del jugador. Señaló que le encantaría que firme un nuevo contrato y remarcó su influencia en el funcionamiento del plantel. Explicó que es un futbolista con experiencia, entendimiento del juego y capacidad para ordenar desde el mediocampo. También sostuvo que su presencia cambia el rendimiento del grupo y que el equipo se siente mejor cuando está en el campo.

El entrenador también admitió que el club cometió un error en el proceso de recuperación del mediocampista. Reconoció que el City quiso tenerlo disponible lo antes posible tras la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en septiembre de 2024. Rodri regresó a la competición antes de completar su recuperación y esa decisión derivó en nuevos problemas físicos que afectaron su continuidad y su nivel durante varios meses.

Guardiola explicó que el deseo de contar nuevamente con el español influyó en esa decisión y que fue una lección tanto para el cuerpo técnico como para el propio futbolista. Indicó que cada jugador tiene tiempos distintos de recuperación y que en este caso era necesario respetar ese proceso. También afirmó que el volante todavía no alcanzó su mejor nivel, aunque su evolución es positiva y su estado mejora con el paso de los partidos y los entrenamientos.

Josep 'Pep' Guardiola, Rodri, Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Después de un periodo con interrupciones por molestias físicas, Rodri volvió a tener continuidad en el equipo. Fue titular en varios encuentros recientes de la Premier League, incluidos partidos ante el Manchester United, el Tottenham, el Liverpool y el Fulham, y suma 11 presencias en las últimas 12 convocatorias, con una ausencia por suspensión.

Desde su llegada al City, el mediocampista disputó 189 partidos en la Premier, en los que marcó 22 goles y dio 21 asistencias. Su regreso progresivo coincide con el tramo decisivo de la temporada, mientras el equipo busca mantenerse competitivo en las competiciones que disputa.

Pep reiteró que Rodri es un jugador especial dentro del plantel y confirmó que el club aprendió de la experiencia tras adelantar su vuelta. También insistió en que su recuperación completa requiere tiempo y que el objetivo es que pueda recuperar su mejor forma de manera definitiva.