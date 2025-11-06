Guardiola confirma que Rodri seguirá de baja en el Manchester City: "Hay que tener cuidado"

El centrocampista español del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024, Rodri, no estuvo presente cuando los Blues golearon al Borussia Dortmund 4-0 para su partido de la Liga de Campeones.

Con esta baja, se perdió cuatro de los últimos cinco partidos del City desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva en Brentford por la Premier League a principios del mes de octubre. Regresó al equipo el domingo y fue suplente pero no ingresó ante el Bournemouth y ahora nuevamente fue descartado.

El jugador de 29 años no pudo jugar y aún está por ver cuándo podrá encadenar una serie de titularidades. De mínimo, estará una semana más de baja y se perderá, por lo menos el duelo del próximo domingo ante el Liverpool en el Etihad Stadium.

Brentford v Manchester City - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El que habló de la situación física del mediocampista fue su entrenador, Pep Guardiola: “Rodri no estaba listo y quise ser prudente. No se siente del todo bien, por eso no quisimos arriesgarnos… Se recuperará”, y agregó: “Estos pequeños contratiempos nos hacen darnos cuenta de que necesita un poco más de tiempo para sentirse bien y jugar al fútbol”.

Más allá de eso, pensando en lo que queda de temporada y sobre todo en la próxima, el entrenador del Manchester City fue tajante y totalmente auspicioso sobre el futuro inmediato del mediocampista: "Rodri estará bien en el Mundial 2026 con España. En el Mundial será el mejor Rodri y la próxima temporada será el mejor Rodri. Esta temporada será como lo llevemos paso a paso", y relativizó su presente, teniendo en cuenta las lesiones que tuvo: "Es normal, estuvo un año en la camilla de masajes. El cuerpo cambia, el ritmo cambia. Es cuestión de tiempo. Si está sano y hace lo que tiene que hacer, volverá".

