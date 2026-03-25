Guardiola elogia al FC Barelona de Flick y lo pone entre los equipos más atractivos de Europa

En una entrevista reciente para el canal Esports3, Pep Guardiola se refirió al actual rendimiento del Barcelona de Hansi Flick y, además de destacar su temporada, lo definió como un equipo que "te hace disfrutar".

El técnico del Manchester City, ligado a gran parte de la historia moderna blaugrana entre el 2008 y 2012, destacó la importancia de que un equipo no solo gane, sino que también ofrezca un espectáculo deportivo entretenido. Según sus declaraciones, el fútbol debe ser una experiencia placentera: “Cuando vas al cine, al teatro, a leer un libro o a un buen restaurante… lo que quieres es pasarla bien. Y dime una sola vez que con el Barça no la pases bien.”

❗️Pep Guardiola: "You can analyze Hansi Flick's Barça really closely because you enjoy it."



"At the end of the day, it's like going to the cinema, the theater, like reading a book or going to a good restaurant... You do it because you have a good time." pic.twitter.com/i2oNdYqS7m — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 24, 2026

Un estilo que conecta con la identidad marcada del club

Más allá de los resultados, Guardiola valoró el estilo de juego que forjó Flick en el Barcelona actual, posicionándolo como líder de LaLiga y con un esquema táctico marcado: "Es un Barça que te hace disfrutar y cuando te sientas frente al televisor sabes que te lo pasas bien viendo al equipo".

Entre los mejores de Europa

Asimismo, luego de conquistar un nuevo título con el Manchester City, el entrenador llamó la atención al incluir al equipo catalán entre los mejores de Europa, junto al Arsenal FC y el Bayern de Múnich.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El reconocimiento cobra aún más valor en un contexto de alta exigencia en este tramo final de la temporada del fútbol europeo. Con un plantel joven, pero consolidado, el Barcelona de Flick no solo lidera en resultados, sino que también, en base a las palabras de Guardiola, genera una conexión emocional con el aficionado y hasta con el mero espectador que disfruta del fútbol en su mejor escencia.

El elogio del técnico catalán no se limita a una cuestión táctica o estadística, es, sobre todo, una reivindicación del fútbol como espectáculo.

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