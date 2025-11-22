Tras el parón por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, el Manchester City volvió a las andadas en la Premier League al enfrentarse al Newcastle, equipo contra el que cayeron dos goles por uno en esta Jornada 12, partido que se decidió en siete minutos que fueron de total alarido en St. James Park.

Fiel a sus costumbres, Pep Guardiola vivió con mucha intensidad el encuentro, y más por las polémicas arbitrales que se orquestaron durante el encuentro, ya que en dos ocasiones se necesitó del VAR para jugadas que pudieron cambiar el encuentro, primero un posible penal sobre Phil Foden y posteriormente una mano de Malick Thiaw.

El estratega español afirmó que se dejó todo en el campo para sacar adelante este duelo, y que no tiene nada en contra del actuar de Sam Barrott, el colegiado del juego.

No, nada, nada, todo está bien, todo está bien. Es lo que hay. Lo dimos todo, queriamos dar un paso adelante como lo hemos hecho en los últimos meses, pero después del parón internacional siempre es difícil. Pep Guardiola

Newcastle United v Manchester City - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

También surgió una polémica ya que a la hora del silbatazo inicial, Bruno Guimaraes y él se enfrascaron en una plática un tanto larga, la cual levantó sospechas, pero Pep aseguró que pese a la calentura del momento, todo estaba bien entre ellos.

Sí, pregunté qué pasó con Gigi y él. Y sí, todo está bien. Pep Guardiola

Sobre el reclamo de Gianluigi Donnarumma al árbitro tras el segundo gol de las Urracas, Guardiola comentó lo siguiente:

Si se quejó es porque pasó algo malo. Ya sucedió contra el Bournemouth. Donnarumma vio la acción, yo no, pero confío mucho en mis jugadores. No vi la acción. El VAR y los árbitros decidieron una cosa en la primera parte y otra en la segunda, pero es lo que hay, estamos acostumbrados Guardiola

Para finalizar sus declaraciones, Guardiola aseguró que el Newcastle era un equipo de gran nivel, que tiene un entrenador de élite y jugadores que pueden sorprender en cualquier momento. "Fue un partido entretenido, ambos tuvimos oportunidades y luego hubo un cambio de impulso y al final no pudimos ganar."